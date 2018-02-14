خیرین مدرسه ساز در تجهیزکردن مدارس مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان دشتی اظهار داشت: همایش خیرین بهترین فرصت برای ترویج روحیه نیک اندیشی و خیر اندیشی در جامعه است.

وی افزود: همه کارهای خیر ارزشمند است و در همه ادیان ها و فرهنگ ها این کار پسندیده است و در آموزه‌های دینی ما نیز اهتمام ویژه ای به این موضوع شده است.

کرمی بیان کرد: اگر در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت کار خیر صورت گیرد و انسانهای خوب تربیت شوند در واقع به جامعه کمک شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ضمن تقدیر از مشارکت خیرین در امر بازسازی فضاهای آموزشی گفت: انتظار داریم خیرین در تجهیز کردن مدارس نیز مشارکت داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به خیرین در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: خیرین باید در سطح جامعه مورد تکریم قرار بگیرند و انتظار داریم مدیران توجه جدی به این موضوع داشته باشند.