اجرای ۷۷۲ طرح زیربنایی در شهرستان راور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، سعید جعفری پیش از ظهر امروز در ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی (گام دوم مثلث توسعه اقتصادی) شهرستان راور به میزبانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در تهران با بیان اینکه خوشبختانه مطالعات مشاور ستاد به عنوان معین اقتصادی شهرستان راور ارائه شده و بعد از این رویکردمان با نتایج این مطالعات خواهد بود.

وی با بیان اینکه پنج زمینه کلی در این شهرستان احصاء شده که نشان دهنده راهبردهای اجرایی این ستاد در شهرستان راور است، اظهار کرد: در تفاهمنامه انعقاد شده ما بین استانداری کرمان و ستاد فرمان اجرایی امام (ره) سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلند مدت را در دستور کار خواهیم داشت که مشارکت جامع محلی تاکید فراوان شده است.

جعفری با اشاره به طرح های کوتاه مدت ستاد فرمان اجرایی امام (ره) در شهرستان راور اظهار کرد: ۹ طرح اشتغالزایی کوتاه مدت در قالب طرح مهتاب را در نظر گرفته ایم که در مجموع و حداکثر تا شهریور ماه سال آینده هزار و ۲۵۰ فرصت شغلی را در شهرستان راور ایجاد خواهیم کرد که برای این منظور ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

قائم مقام بنیاد برکت اظهار کرد: هفت طرح میان مدت نیز در این تفاهمنامه برای رفع بیکاری شهرستان راور در نظر گرفته شده که بازه زمانی این طرح نیز یکساله بوده که هزار و ۳۴۰ فرصت شغلی با ۱۰۵ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی با اشاره به تصویب ۳۶ طرح در کمیته این ستاد در قالب طرح های تسهیلات محور اظهار کرد: در قالب این طرح ۴۰ میلیارد ریال با آورده کارآفرین درنظر گرفته شده است که اشتغال ۴۳۴ نفر را فراهم خواهد کرد.

جعفری به حوزه اقدامات زیر بنایی ستا فرمان اجرایی امام (ره) در شهرستان راور اشاره و تصریح کرد: ۷۷۲ طرح در این حوزه در شهرستان راور با ۱۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که خوشبختانه هم اکنون با قوت این طرح ها در حال اجرا است.