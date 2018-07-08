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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم:

برای تملک باغ‌های قم نیازمند بودجه ملی هستیم

برای تملک باغ‌های قم نیازمند بودجه ملی هستیم

قم - مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: بودجه خوبی توسط شهرداری برای تملک باغ‌های باقی مانده در شهر قم اختصاص پیدا می‌کند، اما این بودجه کافی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به عرصه چمن در شهر قم، اظهار کرد: چمن در این شهر تنها چهار درصد فضای سبز شهر قم را تشکیل می‌دهد، دو هزار و ۱۸۰ هکتار فضای سبز در شهر قم و پیرامون آن داریم و نسبت چمن به کل فضای سبز در شهر قم نسبت به شهرهای دیگر بسیار کمتر است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم ادامه داد: فضای سبز ۱۰ هکتاری در بلوار زائر از گذشته چمن داشت و به دلیل احتمال سیل در این بلوار، شرکت آب منطقه ای، شهرداری را از کاشت درخت در این بلوار منع کرده است.

جوادیان افزود: از سال ۱۳۹۴ طرح مطالعاتی را با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان قم با عنوان گونه‌های درختی، درختچه ای، گل و گیاه مناسب با اقلیم شهر قم شروع کردیم، این طرح به صورت پایلوت به مدت زمان سه سال در یک مساحت پنج هکتاری در حال اجرا و نتایج خوبی به دنبال داشته است.

وی با اشاره به کاشت گونه‌های جدید در فضای سبز شهر قم، اظهار کرد: ۱۹ گونه خزان‌دار و برگ پهن بر اساس تحقیقات در سال گذشته در فضای سبز شهر قم کاشت کردیم.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه باغ‌های زیادی در شهر قم از بین رفتند، بودجه خوبی توسط شهرداری برای تملک باغ‌های باقی مانده در شهر قم اختصاص پیدا می‌کند، اما این بودجه کافی نیست و نیازمند بودجه استانی و ملی در این خصوص هستیم.

کد مطلب 4341788

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