به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به عرصه چمن در شهر قم، اظهار کرد: چمن در این شهر تنها چهار درصد فضای سبز شهر قم را تشکیل می‌دهد، دو هزار و ۱۸۰ هکتار فضای سبز در شهر قم و پیرامون آن داریم و نسبت چمن به کل فضای سبز در شهر قم نسبت به شهرهای دیگر بسیار کمتر است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم ادامه داد: فضای سبز ۱۰ هکتاری در بلوار زائر از گذشته چمن داشت و به دلیل احتمال سیل در این بلوار، شرکت آب منطقه ای، شهرداری را از کاشت درخت در این بلوار منع کرده است.

جوادیان افزود: از سال ۱۳۹۴ طرح مطالعاتی را با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان قم با عنوان گونه‌های درختی، درختچه ای، گل و گیاه مناسب با اقلیم شهر قم شروع کردیم، این طرح به صورت پایلوت به مدت زمان سه سال در یک مساحت پنج هکتاری در حال اجرا و نتایج خوبی به دنبال داشته است.

وی با اشاره به کاشت گونه‌های جدید در فضای سبز شهر قم، اظهار کرد: ۱۹ گونه خزان‌دار و برگ پهن بر اساس تحقیقات در سال گذشته در فضای سبز شهر قم کاشت کردیم.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه باغ‌های زیادی در شهر قم از بین رفتند، بودجه خوبی توسط شهرداری برای تملک باغ‌های باقی مانده در شهر قم اختصاص پیدا می‌کند، اما این بودجه کافی نیست و نیازمند بودجه استانی و ملی در این خصوص هستیم.