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۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

سفر پروانه ها به جشنواره ای در اوکراین

سفر پروانه ها به جشنواره ای در اوکراین

انیمیشن «راز پروانه ها» به جشنواره ای در اوکراین راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن بلند «راز پروانه ها» به کارگردانی علی تنهائی در تازه ترین حضور بین المللی خود، به بخش مسابقه جشنواره  DYTIATKO International Children’s Television Festival کشور اوکراین راه پیدا کرد.

این جشنواره با هدف کشف و حمایت از تیم های تولیدی آثار مرتبط با کودکان، پیشرفت سطح حرفه ای آثار روی مخاطبان کودک تمرکز می کند تا بستری برای ایجاد شخصیت خلاق، ایجاد موقعیت اخلاقی و فعالیت مدنی، عشق به سرزمین مادری و ... در کودکان فراهم شود.

نخستین دوره این جشنواره در روزهای ۵ الی ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۴ تا ۱۷ شهریور در شهر Kharkiv اوکراین برگزار می شود.

«راز پروانه ها» داستان حشره ای به اسم قهوه ای است که برای پروانه شدن راهی سفری پر مخاطره و در این راه با ماجراهای زیادی مواجه می شود.

کد مطلب 4358840
زهرا منصوری

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