ترجمه دومین رمان النا فرانته در ایران چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «داستان یک نام جدید» نوشته النا فرانته به‌تازگی با ترجمه فریده گوینده توسط نشر لگا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب دومین اثر از چهارگانه ناپلی اِلنا فرانته است. این نویسنده ایتالیایی متولد سال ۱۹۴۳ در ایتالیاست که چهارگانه‌اش با نام‌های «دوست اعجوبه من»، «داستان یک نام جدید»، «آنان که می‌روند و آنان که می‌مانند» و «داستان کودک گمشده» چاپ شده است. «داستان یک نام جدید» در سال ۲۰۱۳ منتشر شد.

آثار فرانته به زبان‌های مختلف و در بیش از ۳۹ کشور ترجمه و منتشر شده است. با اقتباس چهارگانه او،‌ سریالی هم در دست ساخت است. ترجمه «دوست اعجوبه من» پیش از این توسط همین ناشر در ایران چاپ شده بود.

هرجلد از عناوین چهارگانه این نویسنده، درباره زندگی یک شخصیت در کودکی، بلوغ، جوانی و پیری است. هرکدام از مجلدات این مجموعه هم وقتی تمام می‌شود که پیوند دوستی دو شخصیت اصلی اثر، گویا از درون از بین رفته و از بیرون تجدید می‌شود.



«داستان یک نام جدید» با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۹ هزار تومان عرضه شده است.