به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر دوشنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری خلیج فارس و نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: مجموعه نیروگاه اتمی بوشهر برای همکاری با پارک علم و فناوری آمادگی کاملی دارد.

وی افزود: حمایت از صاحبان ایده، پژوهشگران و محصولات دانش بنیان در دستور کار نیروگاه است و این تفاهم نامه گام بلندی جهت اجرایی شدن این حمایت‌ها خواهد بود.

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر بیان کرد: جوانان صاحب ایده و نوآوران استان بوشهر طی سالیان اخیر در زمینه‌های مختلف رشد خوبی داشته‌اند و در قالب این تفاهم نامه از آنان حمایت‌های هدفمند و جدی‌تری خواهد شد.

گسترش همکاری شرکت‌ها و صنایع

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: تعامل با سایر دستگاه‌ها و مجموعه صنعت در استان از برنامه‌های پارک علم و فناوری است.

حبیب رستمی اضافه کرد: نقش اصلی پارک‌های علم و فناوری کنار هم قرار دادن نوآوران و فناوران و محققان با صنایع است که در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده و کسب و کارهای نوآورانه و اشتغال پایدار می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته با حمایت‌هایی که از سوی پارک علم و فناوری خلیج فارس به واحدهای فناور استان شده است، بیش از هزار و ۱۷۰ شغل پایدار و مولد در شرکت‌های مستقر ایجاد شده و ۳۷ شرکت موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شده‌اند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با بیان اینکه این تفاهم نامه می‌تواند سطح همکاری‌های دوجانبه را گسترش دهد، افزود: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان بوشهر این توانایی را دارند که در زمینه‌های مختلف به تقاضاهای فناورانه مجموعه نیروگاه اتمی پاسخ و ورود موفقیت آمیزی داشته باشند.

انعقاد تفاهم همکاری

به گزارش خبرنگار مهر، پارک علم و فناوری خلیج فارس و نیروگاه اتمی استان بوشهر با انعقاد تفاهم نامه‌ای به توسعه همکاری‌های دوجانبه، حمایت از ساخت داخل و استفاده از محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان و فناور استان بوشهر تاکید کردند.

در این نشست که معاونین و مشاورین پارک علم و فناوری خلیج فارس و معاونین نیروگاه اتمی حضور داشتند، تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر و نیروگاه اتمی در ۱۲ ماده به مدت ۳ سال منعقد شد.

موضوع این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌ها و قسمت‌های نیروگاه اتمی بوشهر است.