ارتقای قابلیت اشتغال پذیری دانشجویان از اولویتهای وزارت علوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامحسین رحیمی در آئین معارفه رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر اظهار کرد: در مجموع ۴۵ پارک علم و فناوری در کشور تأسیس شده است اما قطعاً پتانسیل کشور ما بیش از این است و هم اکنون ظرفیت و قابلیت احداث پارک‌های بیشتری را در کشور داریم.

رحیمی با اشاره به اینکه کشور ایران در گذشته در حوزه صنعت و فناوری طی چندین قرن روی لبه تکنولوژی قرار داشته، اظهار داشت: فناوری‌هایی نظیر تکنولوژی استفاده از انرژی‌های نو و تکنولوژی قنات‌ها برای اولین بار ایرانیان در دوران قبل از اسلام پدید آوردند و سپس در دوره اسلامی با پیشرفت علم در ایران و جغرافیای ممالک اسلامی تکنولوژی نیز پیشرفت کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر استان‌های کشور دارای یک پارک ملی مستقر در آن استان هستند، گفت: قبل از راه‌اندازی این پارک‌ها واحدهایی با عنوان مراکز کارآفرینی در همه دانشگاه‌ها احداث شد که پس از آن این مراکز به واحدهای کارآفرینی و نوآوری، کارآفرینی و اشتغال‌پذیری و کارآفرینی و مهارت‌آموزی تبدیل شد وهم اکنون همه دانشگاه‌ها چنین مراکزی را دارند و این مراکز زمینه‌ساز مراکز رشد علم و فناوری هستند.

رحیمی مهارت‌آموزی و ارتقای قابلیت اشتغال‌پذیری دانشجویان را یکی از اولویت‌های وزارت علوم دانست و بیان کرد: در این راستا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی تدوین شده و این مراکز آموزش عالی وظیفه تربیت نیروی انسانی توانمند را دارند که بتوانند در آینده ایده مشخص و قابلیت اجرای کسب و کار دانشی داشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم بر اهمیت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: نباید فقط نیرویی تربیت کنیم که تنها به مدرک‌گرایی برای اشتغال در دستگاه‌ها منجر شود بلکه باید این دانشجویان تولید علم و دانش را مورد توجه قرار دهند.

رحیمی با بیان اینکه هم اکنون پنج هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعال است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد این شرکت‌های دانش‌بنیان ثابت است زیرا باید ابتدا زیرساخت‌های تأسیس یک شرکت دانش بنیان فراهم شود و آن شرکت به یک واحد مولد تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مربی مهم است ولی تربیت کننده مهم‌تر است تصریح کرد: دانشگاه نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی مولد کسب و کارهای دانش‌بنیان دارد، بنابراین پارک‌های علم و فناوری باید در کنار دانشگاه احداث شود تا به شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر دانشی کمک کند و از پارک علم و فناوری انتظار است یک شهرک صنعتی دانش‌بنیان ایجاد کند، چراکه آنها شهرک‌های صنعتی را غنی‌سازی می‌کنند.

رحیمی توسعه پارک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را بدون حد و مرز دانست و عنوان کرد: برخلاف دانشگاه‌ها که بیش از حد نمی‌توانیم توسعه دهیم و نباید بیش از حد دانش‌آموخته وارد جامعه شود، در فناوری به هر سطحی دست یابیم باز سطوح بالاتر نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه مراکز رشد، فناوری، کارآفرینی و خلاقیت حد و مرز جغرافیایی ندارند و هر جا راه‌اندازی شوند می‌توانند تمام مناطق حتی در سطح جهان را تحت پوشش داشته باشند، افزود: توسعه فناوری پارک‌ها بدون مرز است. وقتی فناوری را به یک محصول فناورانه تبدیل می‌کنیم، می‌تواند به همه دنیا قابل عرضه باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد: پارک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بستر ایجاد و توسعه فناوری هستند به همین دلیل هر چقدر کار کنیم باز هم جای توسعه داریم. پارک‌ها در هرجایی باشند می‌توانند نیرو و سرمایه را از هر جایی جذب کنند.

رحیمی مسئولان استان بوشهر را برای توسعه زیرساخت‌های پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان همراه دانست و تصریح کرد: توسعه علمی و فناوری همیشه می‌تواند یک شتابی داشته باشد که جامعه عقب‌ماندگی خود را جبران کند و در این راستا مرز زمانی نمی‌شناسد.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری خلیج فارس در استان بوشهر در حال رشد است و نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های پارک جامع استانی این است که باید زیست‌بوم فناوری و توسعه فناوری را به همه نقاط استان گسترش دهد و مسئولین کمک کنند که همه شهرستان‌های استان مراکز رشدیافته داشته باشند.

رحیمی افزود: خوشبختانه سال گذشته صندوق پژوهش و فناوری در استان بوشهر راه اندازی شده و این مهم کمک بزرگی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است چرا که عمده شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد نیاز به حمایت‌های مالی دارند تا کسب و کار خود را شکل دهند و به نقطه تولید سودآور برسند که صندوق پژوهش و فناوری نقش مهمی در این زمینه دارد.

وی تاکید کرد: صندوق پژوهش و فناوری مانند بانک دنبال سود نیست، این صندوق در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است.

وی در اشاره به مزیت‌های استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر از ظرفیت بالایی در بخش‌های مختلف برخوردار است. این استان کم جمعیت، اما مملو از مزیت‌های مختلف است که فرصت مهمی را برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم آورده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دریا و زیست‌فناوری دریایی در استان بوشهر را یک فرصت مهم دانست و تاکید کرد: دریا فرصت مهم شغلی و فناوری است که باید با تکنولوژی دانشی از این موقعیت استفاده کرد.

رحیمی در پایان با معرفی دکتر حسن حبیبی به عنوان رئیس جدید پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر از خدمات دکتر حبیب رستمی، رئیس پیشین این پارک قدردانی کرد.