اصلاح ژنتیک در فضا آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، فناوری مهندسی ژنتیک کریسپر دیگر محدود به زمین نیست زیرا کریستینا کوخ فضانورد ناسا و سایر محققان به طور موفقیت آمیز عملکرد ابزار CRISPR-Cas۹ در فضا را نشان دادند.
آنها از این ابزار به عنوان بخشی از یک تکنیک جدید برای آسیب به دی ان ای و بررسی شیوه ترمیم آن در میکرو گرانش استفاده کردند. به گفته محققان تا پیش از این نگرانیهای فنی و ایمنی مانع از انجام چنین تحقیقاتی شده بود.
طی این آزمایش یک شکستگی مخرب دو رشتهای DNA در بستر کشت سلول مخمر در ایستگاه فضایی بین المللی ایجاد شد. البته از آنجا که بخش اعظم تجهیزات در می ۲۰۱۹ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شده بود، کوخ آزمایش را مدتها قبل انجام داد، اما نتایج آن هفته گذشته مشخص شد.
این روش جدید مسیر را برای انجام تحقیقات دیگر درباره ترمیم دی ان ای در فضا تسهیل میکند. پژوهشگران امیدوارند با انجام تحقیقات کافی بتوانند آسیب ژنتیکی ناشی از تابش یونیزه کننده و دیگر تأثیرات سفرهای فضایی طولانی مدت را تکثیر کنند.
این روند به ناسا و سازمانهای دیگر کمک میکند فناوریهایی توسعه دهند که از فضانوردان محافظت میکند و به اکتشافات در اعماق فضا کمک میکند. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که فناوری کریسپر نقش مهمی در سفر انسان به مریخ و اعماق فضا داشته باشد.
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