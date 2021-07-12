دانشگاه قم میزبان سی و ششمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور روز دوشنبه مورخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این جلسه لوح میزبانی سی و ششمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور به ریاست دانشگاه قم اعطا شد.

در متن این حکم آمده است:

خدمت در آستان پرفیض و قدسی قرآن کریم، بی‌تردید سعادتی بی‌بدیل و افتخاری والاست. بر این اساس، نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمندتان، به عنوان «رئیس سی و ششمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و برنامه‌ریزی و نظارت مناسب و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص دانشگاه، در راستای هرچه پربارتر برگزار نمودن جشنواره موفق و مؤید باشید.

مرحله دانشگاهی سی و ششمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و مرحله سراسری نیز در در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.