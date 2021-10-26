۸۵ جایگاه سوخت در خراسان رضوی فعال شدند

سید محمدجعفر قائمی‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعال شدن دوسوم جایگاه‌های عرضه سوخت در منطقه خراسان رضوی خبر داد.

وی با یادآوری این نکته که اختلال به وجود آمده در سامانه‌های پمپ بنزین، سراسری است، ادامه داد: بنزین در جایگاه‌های فعال شده با نرخ آزاد لیتری سه هزار تومنی عرضه می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی اضافه کرد: در حال حاضر ۸۵ جایگاه سوخت در شهرستان‌های خراسان رضوی به‌صورت دستی و آفلاین فعال شده است که تلاش می‌کنیم برای تسهیل دسترسی مردم به سوخت، تعداد جایگاه‌های فعال را افزایش دهیم.

جایگاه‌های فعال شده تا این لحظه در خراسان رضوی به این شرح است:

جایگاه کریمدادی ۳۰۳ تایباد، جایگاه رمضانی ۳۰۶ تایباد، جایگاه امام خمینی ۳۰۹ تایباد، جایگاه ۳۰۱ تربت جام، جایگاه ۳۰۲ تربت جام، جایگاه ۳۰۷ تربت جام، جایگاه ۳۰۸ تربت جام، جایگاه اختصاصی ۳۱۱ تربت جام، فروشندگی نیل‌آباد تربت جام، جایگاه حسینیان ۷۰۱ درگز، جایگاه ۷۰۲ نوخندان، جایگاه الغدیر ۶۰۱ سرخس، جایگاه ۵۰۲ فریمان، جایگاه ۵۰۳ فریمان، جایگاه ۴۰۲ قوچان، جایگاه ۴۰۳ قوچان، جایگاه ۴۰۴ قوچان، جایگاه ۴۰۵ قوچان، جایگاه ۴۰۶ قوچان، جایگاه ۴۰۷ قوچان، جایگاه شهیری ۱۰۱ مشهد، جایگاه پزشکی ۱۰۲ چهارراه مشهد، جایگاه جم ۱۰۳ چناران، جایگاه سنگ‌بست ۱۰۴ مشهد، جایگاه خواجه‎ربیه ۱۰۶ مشهد، جایگاه ۱۷ شهریور ۱۰۷ مشهد، جایگاه طلاب ۱۰۸ مشهد، جایگاه ۱۰۹ طرقبه، جایگاه خطیب ۱۱۰ مشهد، جایگاه ترمینال ۱۱۲ مشهد، جایگاه کامران‌فر ۱۱۳ مشهد، جایگاه ابراهیمی ۱۱۴ مشهد، جایگاه فرهنگیان ۱۱۵ مشهد، جایگاه پیروزی ۱۱۷ مشهد، جایگاه علی‌آبادی ۱۱۹ مشهد، جایگاه جلالیان ۱۲۲ مشهد، جایگاه علی‌نژاد مشهد، جایگاه سلطانی ۱۲۴ مشهد، جایگاه تکریمی ۱۲۶ مشهد، جایگاه عدالتیان ۱۲۷ ابتدای جاده کلات مشهد، جایگاه بهار ۱۲۹ مشهد، جایگاه فرخنده‌نژاد ۱۳۰ مشهد، جایگاه شاندیز ۱۳۲، جایگاه سیدی ۱۳۴ مشهد، جایگاه نوروزی ۱۳۶ امام علی (ع) مشهد، جایگاه جلالیان نسب ۱۳۹ مشهد، جایگاه مشایخی ۱۴۲ مشهد، جایگاه ارمغان بهشت ۱۴۵ مشهد، جایگاه منتظر تربتی ۱۴۶ سه‌راه فردوسی مشهد، جایگاه نصیری گلبهار ۱۴۷ مشهد، جایگاه ره‌پیما ۱۴۹ مشهد، جایگاه میثاق ۱۵۱ مشهد، جایگاه محمدزاده ۱۵۲ مشهد، جایگاه حسینیان ۱۵۳ مشهد، جایگاه فخرایی ۱۵۴ مشهد، جایگاه پنج‌تن غلامی ۱۵۵ مشهد، جایگاه بهاری ۱۵۷ مشهد، جایگاه کاووسی ۱۵۹ خیابان سیدی مشهد، جایگاه خطیب کاظمی ۱۶۰ مشهد، جایگاه سلیمی ۱۶۱ بلوار میثاق مشهد، جایگاه اخترشناس ۱۶۲ مشهد، جایگاه قرشی ۱۶۳ مشهد، جایگاه خجسته ۱۶۵ خیابان عبدالمطلب مشهد، جایگاه راحمی ۱۶۶ مشهد، جایگاه علیرضایی ۱۶۷ بلوار توس مشهد، جایگاه شهید شریعتی ۱۶۸ کلات، جایگاه گهرنگار طوس ۱۶۹ مشهد، جایگاه آبکوه سامان ۱۷۰ مشهد، جایگاه آبکوه سامان ۱۷۱ مشهد، جایگاه باوندی ۱۷۲ مشهد، جایگاه اختصاصی ۱۷۵ مشهد، جایگاه اختصاصی ۱۷۶ چناران، جایگاه اختصاصی ۱۷۸ خیابان طلاب، مفتح مشهد، جایگاه ۲۰۱ نیشابور، جایگاه ۲۰۴ نیشابور، جایگاه ۲۰۶ نیشابور، جایگاه ۲۰۷ نیشابور، جایگاه ۲۰۸ نیشابور، جایگاه ۲۰۹ نیشابور، جایگاه ۲۱۱ نیشابور، جایگاه ۲۱۲ نیشابور، جایگاه ۲۱۳ نیشابور، جایگاه ۲۱۴ نیشابور، جایگاه ۲۱۵ نیشابور و جایگاه ۲۱۶ نیشابور.