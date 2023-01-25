ترجمه فارسی «صحیفه باقریه و صادقیه» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «صحیفه باقریه و صادقیه» با گردآوری سیدمحمدباقر موحد ابطحی، بهتازگی با ترجمه علیرضا برازش توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شده است.
عنوان اصلی کتاب مورد نظر «الصحیفه الباقریه و الصادقیه الجامعه» است که با گردآوری زندهیاد موحد ابطحی در یکمجموعه ۷ جلدی چاپ شده و ادعیه وارده از ۱۴ معصوم را شامل میشود. علت انتخاب عنوان «صحیفه الجامعه» بهدلیل جامعبودن کتاب پیشروست چون کمتر دعایی از دو امام باقر و صادق است که از دید او دور مانده باشد.
کتاب پیشرو ۲ بخش اصلی دارد که عبارتاند از «صحیفه باقریه» و «صحیفه صادقیه». بخش اول کتاب، ۵ فصل دارد که بهترتیب از اینقرارند: «دعاهای امام باقر (ع) در به پاکی یاد کردن خداوند باشکوه، ستایش و بزرگداشت او، راز و نیاز با او، و زاری به درگاه او»، «دعاهای امام (ع) و درباره درخواستهای فراگیر و ویژه»، «دعاهای امام (ع) در زمانهای مختلف»، «دعاهای امام (ع) در موقعیتها» و «دعاهای امام (ع) درباره کسانی که برای آنها دعا یا نفرین کرده است.»
در بخش «صحیفه صادقیه» هم مخاطب با ۶ فصل روبروست که بهترتیب عبارتاند از: «دعاهای امام (ع) در مدح و بزرگداشت و یگانهدانستن و به پاکی یادکردن و ستایش خداوند باشکوه و مناجات و زاری به درگاه او»، «دعاهای امام (ع) درخواستههای عام و خاص»، «دعاهای امام (ع) در اوقات شبانهروز»، «دعاهای امام (ع) در زمان انجام کارها»، «دعاهای امام (ع) برای برخی افراد یا ضد برخی افراد» و «دعاهای امام (ع) و دعاهای محافظت ایشان که برگرفته از قرآن کریم است».
یکی از دعاهای اینکتاب به اینترتیب است:
خدایا، همه خوبیها را، زودر و دیر آن و آنها را که میدانم و آنها که نمیدانم، از تو میخواهم و از هر چه شر است، زود و دیرش و آنها که میدانم و آنها که نمیدانم، به تو پناه میآورم. خدایا، همه خوبیها را از تو میخواهم، چه آنها که در دعایم خواستهام و چه آنها که نخواستهام. خدایا، بهترین چیزی را که امید بستهام از تو میخواهم از شر آنچه از آن میپرهیزم و شر آنچه از آن نمیپرهیزم به تو پناه میآورم. از تو میخواهم که از آنجا که گمان میبرم و آنجا که گمان نمیبرم روزیام دهی.
اینکتاب با هزار و ۱۰۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۴۹۰ هزار تومان منتشر شده است.
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