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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۲

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر:

استفاده از ظرفیت وقف در حوزه دانش‌بنیان‌ها نیازمند فرهنگسازی است

استفاده از ظرفیت وقف در حوزه دانش‌بنیان‌ها نیازمند فرهنگسازی است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله نهادهایی که ظرفیت خوبی برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها دارد، نهاد وقف است که البته در این زمینه نیازمند فرهنگسازی هستیم.

غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تجربه نشان داده که ما در حوزه‌های تولیدی و صنعتی نباید در سیستم گذشته باقی بمانیم، زیرا هم فضای زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، هم آلاینده محیط زیست است و خروجی هم در حد انتظار نیست؛ هرچه پیش می‌رویم باید از روش‌های اثربخش و نو بیشتر استفاده کنیم؛ از زمانیکه فعالیت دانش‌بنیان در کشور قوت گرفته، شاهد هستیم که هم زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان فراهم شده و به جهت دستاوردها نیز دستاوردهای چشمگیری در حوزه‌های بهداشت، کشاورزی و… حاصل شده، لذا امروز ضرورت در حوزه اقتصاد و تولید، تکیه بر روش‌های دانش‌بنیان است و لازمه پرداختن به این موضوع، این است که نگرش‌ها تغییر پیدا کند.

وی تاکید کرد: از جمله نهادهایی که ظرفیت خوبی برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها دارد، نهاد وقف است که البته در این زمینه نیازمند فرهنگسازی هستیم؛ در فرهنگ وقف، باید نگاهمان گسترده شود و صرفاً به یک سری موارد خاص نپردازیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بیشترین موقوفات در حوزه مذهبی و دینی است که بسیار ارزشمند است و اگر نباشد وقف شکل نمی‌گیرد، اما در کنار آن باید فرهنگسازی شود که در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و دانش‌بنیان‌ها نیز توجه داشته باشیم.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف وقف باقی ماندن عین اموال و قرار دادن منافع آن در دسترس مردم است که دارای اثربخشی ارزشمندی در جامعه است؛ اگر از طریق رسانه ملی، امامان جمعه و جماعات و اساتید دانشگاه به این عرصه ورود پیدا کنیم به تدریج نوع نگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت عظیم وقف در حوزه دانش‌بنیان‌ها شکل می‌گیرد که نیاز جامعه است و در حقیقت احساس مسئولیت اجتماعی هم محسوب می‌شود.

کد مطلب 5707297
فاطمه علی آبادی

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