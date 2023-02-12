غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تجربه نشان داده که ما در حوزه‌های تولیدی و صنعتی نباید در سیستم گذشته باقی بمانیم، زیرا هم فضای زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، هم آلاینده محیط زیست است و خروجی هم در حد انتظار نیست؛ هرچه پیش می‌رویم باید از روش‌های اثربخش و نو بیشتر استفاده کنیم؛ از زمانیکه فعالیت دانش‌بنیان در کشور قوت گرفته، شاهد هستیم که هم زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان فراهم شده و به جهت دستاوردها نیز دستاوردهای چشمگیری در حوزه‌های بهداشت، کشاورزی و… حاصل شده، لذا امروز ضرورت در حوزه اقتصاد و تولید، تکیه بر روش‌های دانش‌بنیان است و لازمه پرداختن به این موضوع، این است که نگرش‌ها تغییر پیدا کند.

وی تاکید کرد: از جمله نهادهایی که ظرفیت خوبی برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها دارد، نهاد وقف است که البته در این زمینه نیازمند فرهنگسازی هستیم؛ در فرهنگ وقف، باید نگاهمان گسترده شود و صرفاً به یک سری موارد خاص نپردازیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بیشترین موقوفات در حوزه مذهبی و دینی است که بسیار ارزشمند است و اگر نباشد وقف شکل نمی‌گیرد، اما در کنار آن باید فرهنگسازی شود که در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و دانش‌بنیان‌ها نیز توجه داشته باشیم.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف وقف باقی ماندن عین اموال و قرار دادن منافع آن در دسترس مردم است که دارای اثربخشی ارزشمندی در جامعه است؛ اگر از طریق رسانه ملی، امامان جمعه و جماعات و اساتید دانشگاه به این عرصه ورود پیدا کنیم به تدریج نوع نگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت عظیم وقف در حوزه دانش‌بنیان‌ها شکل می‌گیرد که نیاز جامعه است و در حقیقت احساس مسئولیت اجتماعی هم محسوب می‌شود.