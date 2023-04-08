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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۴۹

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

رکورد فروش صنایع دستی در اردبیل زده شد

رکورد فروش صنایع دستی در اردبیل زده شد

اردبیل- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: فروش محصولات صنایع‌دستی در بازارچه‌های استان اردبیل همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۲ رکورد شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر شنبه در بازدید از بازارچه‌های صنایع دستی اردبیل اظهار کرد: فروش محصولات صنایع‌دستی در بازارچه‌های استان اردبیل همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۲ رکورد شد.

وی از ۱۱۷ میلیارد فروش صنایع دستی در ایام عید نوروز خبر داد و گفت: این میزان فروش در بازارچه شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر، نمین و خلخال به دست آمده است و نشان دهنده استقبال گسترده گردشگران از صنایع‌دستی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: بیشترین فروش محصولات صنایع‌دستی استان در این مدت در بازارچه دائمی واقع در میدان عالی قاپوی اردبیل و در جوار مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی اتفاق افتاده است و بعد از آن بازارچه‌های شهرستان‌های خلخال، مشگین‌شهر و نمین قرار دارند.

محمدی ادیب ادامه داد: بیش از ۶۰ رشته صنایع‌دستی در استان اردبیل فعال است و از این میان بافته‌های داری مثل گلیم، ورنی و جاجیم و همچنین محصولات چوبی و فلزی بیشتر از همه مورد توجه گردشگران نوروزی قرار گرفته است.

کد مطلب 5749551

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