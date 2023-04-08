رکورد فروش صنایع دستی در اردبیل زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر شنبه در بازدید از بازارچههای صنایع دستی اردبیل اظهار کرد: فروش محصولات صنایعدستی در بازارچههای استان اردبیل همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۲ رکورد شد.
وی از ۱۱۷ میلیارد فروش صنایع دستی در ایام عید نوروز خبر داد و گفت: این میزان فروش در بازارچه شهرستانهای اردبیل، مشگینشهر، نمین و خلخال به دست آمده است و نشان دهنده استقبال گسترده گردشگران از صنایعدستی استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل بیان کرد: بیشترین فروش محصولات صنایعدستی استان در این مدت در بازارچه دائمی واقع در میدان عالی قاپوی اردبیل و در جوار مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی اتفاق افتاده است و بعد از آن بازارچههای شهرستانهای خلخال، مشگینشهر و نمین قرار دارند.
محمدی ادیب ادامه داد: بیش از ۶۰ رشته صنایعدستی در استان اردبیل فعال است و از این میان بافتههای داری مثل گلیم، ورنی و جاجیم و همچنین محصولات چوبی و فلزی بیشتر از همه مورد توجه گردشگران نوروزی قرار گرفته است.
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