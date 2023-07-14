به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی خطیبی در آستانه روز خانواده و تکریم بازنشستگان با اشاره به ضرورت تکریم بازنشستگان در هر زمان گفت: گرامیداشت مقام و جایگاه این عزیزان تنها مربوط به یک روز از سال یا مناسبت خاص نیست، بلکه همه ما مسئولان، باید همواره دغدغه پاسداشت شأن و مقام آنان را که عمر خود را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی صرف کرده‌اند، داشته باشیم.

وی با اعلام این خبر که پاداش پایان خدمت همه بازنشستگان سال ۱۴۰۱ آموزش عالی طی ماه‌های آینده پرداخت می‌شود، گفت: با پیگیری‌ها و توافقات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، مقرر است علاوه بر تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش عالی سال ۱۴۰۱، نسبت به تسویه پاداش بازنشستگان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نیز اقدام لازم انجام شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، افزود: پیرو درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، این معاونت نسبت به جمع‌آوری اطلاعات از همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اقدام کرد و بر اساس آن گزارش پرونده بیش از ۱۶۶۰ بازنشسته تکمیل شده است که برای تسویه آن به اعتباری حدود ۵۹۰۰ میلیارد ریال نیاز است.

خطیبی ادامه داد: با توجه به گزارشات دریافت شده از سامانه پاداش پایان خدمت و تجارب سال‌های گذشته، حدود ۷۰۰ پرونده دیگر نیز در ادامه، تکمیل مدارک خواهند نمود که برای تسویه آن نیز اعتباری بالغ بر ۱۹۰۰ میلیارد ریال لازم است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ارائه فهرست بازنشستگان آموزش عالی به سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با در نظر گرفتن مجموع افرادی که مدارک آنها تا پایان شهریور در سامانه بارگذاری می‌شود، در مجموع به ۷۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم تا پاداش پایان خدمت بیش از ۲۳۰۰ نفر از بازنشستگان آموزش عالی پرداخت شود.

وی یادآور شد: آخرین فرصت تکمیل مدارک و بارگذاری اطلاعات در سامانه پاداش پایان خدمت، نیمه مرداد ماه سال جاری است که زمان دقیق فعال شدن سامانه پاداش پایان خدمت برای این منظور، بعد از توافق نهایی با سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع‌رسانی می‌شود. بنابراین از کلیه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری درخواست داریم با سرعت و دقت بیشتر نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند تا ان شاءالله شاهد تسویه کامل پاداش پایان خدمت در کوتاهترین زمان ممکن در سال جاری باشیم.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین بر ضرورت توجه رؤسای دانشگاه‌ها به مسائل رفاه و معیشت بازنشستگان تأکید کرد و اظهار داشت: نباید از هیچ تلاشی برای آسایش و آرامش این عزیزان دریغ کرد.

این مقام مسئول در پایان، از همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در مراحل مختلف فرایند پاداش پایان خدمت، خصوصاً تخصیص اعتبار و پرداخت قدردانی کرد.