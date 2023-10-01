هواشناسی اردبیل هشدار زرد صادر کرد

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز جو استان نسبتاً ناپایدار همراه با آسمانی نیمه ابری تا ابری و وزش باد در شمال و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۹ مرکز پیش‌بینی استان، افزود: از امشب با فعالیت سامانه بارشی و شرایط محلی، تا اواخر وقت پنجشنبه شاهد ناپایداری‌ها در سطح استان خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از این رو بر میزان ابرناکی افزوده شده و ضمن کاهش نسبی دما در بیشتر مناطق استان به ویژه شمال و مرکز استان بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق، رخداد مه پی بینی می‌شود.

کوهی با بیان اینکه انتظار می‌رود بارش‌ها بیشتر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه رخ دهد، افزود: وزش تندبادهای موقتی، بارش باران به‌ویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان اردبیل، رگبار و رعدوبرق، کاهش ۶ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا از روز سه‌شنبه، کاهش دید افقی بر اثر رخداد مه و بارش برف در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، احتمال اصابت صاعقه به‌ویژه در ارتفاعات استان اردبیل و احتمال اختلال در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل خاطرنشان کرد: احتیاط طی تردد در جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی، اجتناب کوهنوردان از صعود به ارتفاعات و خودداری از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مرتفع به مردم و کوهنوردان توصیه می‌شود.