همه چیز درباره تاثیر استرس بر تیروئید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه نگرانی و استرس می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت جسمانی داشته باشد، امکان دارد در ویزیت آنلاین دکتر غدد برای بررسی مشکلات تیروئید از شما سوالاتی دررابطه‌با میزان استرس و تنش‌های روزانه پرسیده شود.

استرس معمولاً می‌تواند سلامت کلی بدن و نحوه فعالیت تیروئید را تحت‌تأثیر قرار دهد از این رو شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت دکترتو برای دریافت نوبت از بهترین متخصصان غدد و روانپزشکان جهت بررسی وضعیت سلامت خود کمک بگیرید.

نحوه تأثیر استرس بر تیروئید

همه سیستم‌های بدن به هم مرتبط هستند و زمانی که عدم‌تعادل در یک ناحیه وجود داشته باشد، معمولاً تأثیرات منفی بر اندام‌های دیگر نیز می‌گذارد. به همین خاطر وقتی دررابطه‌با تغییرات عملکرد تیروئید بحث می‌شود، بررسی استرس نیز مهم است.

در واقع استرس و سلامت تیروئید به‌صورت قابل توجهی ارتباط نزدیکی با هم دارند و برای رسیدگی کامل به مشکلات این ناحیه در ویزیت آنلاین دکتر غدد بررسی علائم دیگری همچون میزان اضطراب فرد نیز اهمیت دارد.

در ادامه چندین راه مختلفی که امکان دارد به‌دنبال افزایش استرس بر روی تیروئید تأثیرات منفی بگذارد را برای شما شرح می‌دهیم تا دیدگاه مناسبی دراین‌رابطه داشته باشید.

استرس بر چگونگی تبدیل هورمون‌های تیروئیدی تأثیر می‌گذارد

باید گفت که تأثیر استرس بر تیروئید با کندکردن متابولیسم بدن اتفاق می‌افتد به همین خاطر وقتی عملکرد این غده در مواجه با اضطراب کاهش پیدا می‌کند، سطح هورمون T۳ و T۴ نیز کم‌تر می‌شود.

درضمن در چنین وضعیتی ممکن است تبدیل هورمون T۴ به T۳ رخ ندهد که می‌تواند یکی از تأثیرات منفی استرس بر روی تیروئید شما باشد که توسط دکتر غدد آنلاین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مواقعی که شما در معرض موقعیت‌های پراسترس قرار دارید، امکان دارد T۴ به T۳ معکوس تبدیل شود که در واقع شکل غیرفعال هورمون T۳ است و بدن نمی‌تواند از آن استفاده کند.

تأثیر استرس بر دریافت هورمون‌های تیروئیدی توسط سلول‌ها

هورمون‌های تیروئیدی در جریان خون به پروتئین‌های گیرنده خود متصل می‌شوند تا بتوانند دستورهای لازم را اجرا کنند درصورتی‌که استرس می‌تواند روی این فرایند تأثیر منفی داشته باشد.

استرس ممکن است فعالیت پروتئین اتصال‌دهنده هورمون تیروئید را تغییر دهد به‌طوری که هورمون‌ها قادر به ورود به سلول‌ها نباشند و گیرنده‌های سلولی حساسیت کم‌تری نسبت به آن‌ها نشان دهند. ازاین‌رو امکان دارد در ویزیت آنلاین دکتر غدد معمولاً میزان استرس فرد برای تأثیر بر این روند بررسی می‌شود.

تأثیر استرس بر متابولیسم بدن

به‌طورکلی باید تعادل مناسبی بین هورمون‌های غدد فوق کلیه وجود داشته باشد در غیر این صورت امکان دارد علائم بیماری‌های مرتبط با تیروئید افزایش پیدا کند که یکی از آن‌ها مقاومت به انسولین و مشکلات قند خون است.

در واقع باید بدانید که هرکدام از این مشکلات به‌صورت متقابل بر روی هم تأثیرگذار هستند به‌طوری که با ابتلای فرد به اختلال تیروئید بدون شک قرارگیری در معرض استرس می‌تواند منجر به تشدید علائم شود که عکس این قضیه نیز صدق می‌کند.

استرس عاملی برای ایجاد تیروئید عصبی

باید این را در نظر داشته باشید که سیستم غدد شما با یکدیگر ارتباط دارند به این صورت که معمولاً تیروئید و غدد فوق کلیه که در مواجه با استرس هورمون‌هایی را ترشح می‌کند با هم هماهنگ هستند.

ازجمله شایع‌ترین دلایلی که معمولاً برای بیماری‌های تیروئید در ویزیت آنلاین دکتر غدد مورد بررسی قرار می‌گیرد، اختلال‌های خودایمنی است که در این حالت سیستم دفاعی بدن به بافت تیروئید حمله می‌کند.

دراین‌بین باید بدانید که تأثیر استرس بر تیروئید به این صورت است که ترشح زیاد کورتیزول از غدد فوق کلیه در مواجه با تنش‌های عصبی باعث تضعیف سیستم ایمنی شما می‌شود.

مشکلات خودایمنی که در بروز بیماری‌های کم‌کاری یا پرکاری تیروئید تأثیر دارند در ۲ دسته مختلف به نام‌های گریوز و تیروئیدیت هاشیموتو قرار می‌گیرند که هرکدام نشانه‌های خاصی دارند.

بررسی پرکاری تیروئید در ویزیت آنلاین دکتر غدد

زمانی که تیروئید بش از حد معمول فعالیت می‌کند میزان متابولیسم بدن نیز افزایش پیدا می‌کند و علائمی همچون ضربان قلب بالا، تعریق، کاهش وزن و مشکلات مرتبط با خواب را به‌وجود می‌آورد.

با توجه به اینکه استرس می‌تواند شدت ضربان قلب را تحت‌تأثیر قرار دهد و در افزایش آن مؤثر واقع شود، به‌طور معمول یکی از علائمی که افراد مبتلا به پرکاری تیروئید تجربه می‌کنند اضطراب شدید است.

تشدید علائم کم کاری تیروئید با افزایش استرس

استرس طولانی‌مدت امکان دارد منجر به افزایش وزن شود که معمولاً یکی از علائم کم‌کاری تیروئید به‌شمار می‌رود و بهتر است که این مورد در مشاوره آنلاین با متخصص غدد به‌طور کامل بررسی شود.

علائمی که معمولاً در ویزیت آنلاین دکتر غدد برای بررسی کم‌کاری تیروئید بررسی می‌شود شامل خستگی، اختلالات خلقی، مشکلات خواب و برخی موارد دیگر است که می‌توان گفت تا حدودی با نشانه‌های استرس و افسردگی شباهت دارند.

دریافت ویزیت آنلاین روانپزشک برای کنترل استرس و بیماری تیروئید

همان‌طور که تأثیر بخش‌های مختلف بدن بر روی هم غیرقابل اجتناب است امکان دارد که در زمان دریافت ویزیت آنلاین دکتر غدد به بیمار پیشنهاد شود که برای کنترل استرس خود از روانپزشک یا متخصص مغز و اعصاب کمک بگیرد.

البته باید گفت که معمولاً همه افراد در طول زندگی در معرض استرس قرار دارند اما چیزی که باعث می‌شود دریافت ویزیت آنلاین روانپزشک اهمیت زیادی پیدا کند تأثیرات منفی اضطراب در طولانی‌مدت است.

به همین خاطر معمولاً افرادی که با مشکلات تیروئید مواجه می‌شوند باید بر روی درمان مشکلات روانی خود نیز تمرکز داشته باشند و برای این منظور پیگیری اقدمات زیر ضروری به‌نظر می‌رسد:

اگر تمایلی به مراجعه حضوری به روانپزشک ندارید بهترین راهی که می‌توانید برای کنترل استرس در نظر بگیرید مشاوره آنلاین روانپزشک است.

سعی کنید تا حد امکان عواملی که موجب افزایش استرس شما می‌شود، به‌خوبی مدیریت کنید.

داشتن رژیم غذایی متعادل و سبک زندگی سالم نیز می‌تواند در کنترل استرس به شما کمک کند.

به مدت‌زمان خواب خود در طول شبانه‌روز اهمیت بدهید و تا حد امکان روزانه ۸ ساعت بخوابید.

علاوه‌بر این موارد امکان دارد برخی از افرادی که معمولاً استرس زیادی را تحمل می‌کنند در زمان مراجعه به دکتر اعصاب و روان آنلاین نیازمند مصرف داروهایی برای کنترل این وضعیت باشند.

جمع‌بندی

یکی از عواملی که امکان دارد در در زمان ویزیت آنلاین دکتر غدد برای تشخیص و درمان مشکلات تیروئید مد نظر قرار بگیرد میزان استرس بیمار است که امکان دارد تأثیرات منفی بر این عارضه داشته باشد.

قرارگیری در معرض استرس می‌تواند با ضعیف‌کردن سیستم ایمنی، تغییر متابولیسم بدن و برخی موارد دیگر بر روی مشکلات تیروئید تأثیرگذار باشد که شما می‌توانید برای بررسی این مشکلات ازطریق وب‌سایت دکترتو نوبت آنلاین خود را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنید.

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