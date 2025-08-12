به گزارش خبرنگار مهر، از اردیبهشت ماه دامداران نسبت به کمبود نهادههای دامی در بازار هشدار میدادند. کاهش تولید برخی از این نهادهها از جمله جو در کشور به دلیل کم بارشی، نرخ آن را از ۶ تا ۱۱ هزار تومان سال گذشته به حدود ۲۵ هزار تومان در سال جاری افزایش داده است. قیمتی که از نرخ خرید تضمینی گندم (۲۰.۵۰۰ تومان) بالاتر بوده و به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بخشی از این محصول را خوراک دام میکند.
همچنین سال گذشته، کشور بیشبود واردات کنجاله سویا داشت و امسال کمبود واردات.
محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن صنفی جوجه یک روزه به خبرنگار مهر گفت: امروز مرغداران برای تأمین ذرت و کنجاله سویا با مشکل روبهرو هستند.
وی اظهار کرد: ادامه این روند منجر به حذف گلههای مادر و ذبح آنها شود.
این مسئول صنفی تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد دوباره تجربه سالهای گذشته تکرار شده و با صفهای طولانی مرغ جلوی فروشگاهها مواجه خواهیم شد.
پیشتر مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران هم به خبرنگار مهر گفته بود، در حال حاضر نهاده دامی به میزان مورد نیاز در بازار موجود نیست و این امر سبب شده تا قیمت انواع نهادههای دامی از جو تا سویا افزایش زیادی پیدا کند. قدرت خرید پایین دامدار نیز باعث شده تا دامهای مولد کشتار شوند.
