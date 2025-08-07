احیای نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی طبس ثمره ۸ ماه پیگیری مستمر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی شب گذشته در جلسه شورای اداری استان که در آستانه اربعین حسینی و روز خبرنگار برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای رسانه، گفت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم و باید در هر موقعیت و مسئولیتی که قرار داریم، ادامهدهنده راه آنان باشیم.
وی با اشاره به حضور پدران شهدا در این جلسه، از جمله پدر بزرگوار شهید ابراهیمی، تأکید کرد: حضور خانواده شهدا در این جلسات، یادآور رسالت سنگین مدیران در برابر مردم و آرمانهای انقلاب است.
استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای رسانهای در استان، گفت: خبرنگاران بازوی مهمی در مسیر روایت خدمات نظام هستند. رسانه باید نه فقط ناظر که یار و همراه مدیران در توسعه باشد. خبرنگاری شغلی پراسترس اما بسیار شرافتمندانه است و خبرنگاران ما با دقت و شجاعت، در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در دو مرحله به واژه "جهاد" اشاره داشتند؛ یکبار در جهاد اکبر و یکبار در جهاد تبیین. امروز اطلاعرسانی، امیدآفرینی و تبیین خدمات نظام، وظیفهای شرعی، ملی و مدیریتی است.
استاندار با انتقاد از کسانی که تنها نقاط ضعف را برجسته میکنند، تأکید کرد: اگر اقدامات مثبت نظام به درستی بازتاب داده نشود، دشمن با برجستهسازی ضعفها، اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد. اصحاب رسانه باید پل ارتباطی صادق و فعال میان دولت و ملت باشند.
هاشمی با اشاره به پروژههای مهمی که در ماههای اخیر در استان به نتیجه رسیده، اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژهها، تفاهمنامه احداث نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی در طبس بود که با پیگیریهای مستمر به امضا رسید و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است. این پروژه از لحاظ میزان برق تولیدی و اشتغالزایی، نقطه عطفی در توسعه استان خواهد بود.
وی همچنین از مبارزه جدی دستگاههای امنیتی و انتظامی با عوامل ناامنی و قاچاق در هفتههای گذشته خبر داد و گفت: با عملیات مشترک استانهای خراسان جنوبی، اصفهان و کرمان، یکی از شبکههای خطرناک قاچاق مواد مخدر در کشور ضربه جدی دید که جای قدردانی دارد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای برق خورشیدی استان گفت: میانگین مصرف برق استان ۳۷۱ مگاوات است اما میزان تولید ما بیش از ۷۵۰۰ مگاوات برآورد شده که حاکی از ظرفیت بالا و مازاد انرژی است. در حال حاضر چندین پروژه نیروگاه خورشیدی در مرحله اجرا یا دریافت مجوز قرار دارند.
وی از رشد ۸۳ درصدی جذب اعتبارات استان در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ خبر داد و افزود: بسیاری از دستگاههای اجرایی استان توانستهاند صد درصد اعتبارات خود را جذب کنند و این عملکرد باید در هفته دولت به صورت مستند به مردم گزارش داده شود.
استاندار تأکید کرد: هفته دولت فرصتی برای تبیین عملکرد نظام و دولت چهاردهم به ریاست آقای دکتر پزشکیان است. برنامههای هفته دولت باید در همه سطوح از دهیاریها تا استانداری با محوریت مردم برگزار شود.
وی ادامه داد: امسال با وجود کاهش بارندگی، به جای افزایش سطح زیر کشت، باید بر روی محصولات کمآببر و مقاوم به شرایط اقلیمی سخت تمرکز شود. این موضوع باید در دستور کار جدی مدیران حوزه کشاورزی و جهاد دانشگاهی قرار گیرد.
هاشمی افزود: اگر اعتبارات گلوبال و شناور وزارتخانهها به درستی جذب شود، میتوان تحولی جدی در بخشهای مختلف ایجاد کرد. برخی پروژهها نظیر مجتمع درمانی امام رضا (ع) و توسعه فاضلاب شهری نیز در مراحل پایانی جذب و تخصیص اعتبار قرار دارند.
وی با اشاره به الگوی مدیریتی شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: میز کار مدیران باید سیار باشد. نباید در اتاقهای بسته تصمیم گرفت. حضور در میدان، ارتباط با مردم و در دسترس بودن، اصل مهم مدیریت در تراز انقلاب اسلامی است.
استاندار در پایان سخنان خود با قدردانی از زحمات فرمانداران، مدیران، فعالان رسانهای، دستگاههای اجرایی، سپاه، آموزش و پرورش، و مجموعههای فعال در ایام اربعین و دهه اول محرم گفت: رسالت اصلی ما خدمت صادقانه، کار برای رضای خدا، و روایت شفاف خدمات است. مردم باید بدانند نظام برای آنها چه کرده و چه برنامهای برای آینده دارد.
نظر شما