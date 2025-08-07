  1. استانها
  2. قم
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

بوکسور قمی با دو پیروزی متوالی به نیمه‌نهایی آسیا رسید

قم – علی چهرقانی، بوکسور جوان قمی با دو پیروزی متوالی در رقابت‌های قهرمانی آسیا، به مرحله نیمه‌نهایی وزن ۶۰ کیلوگرم راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی چهرقانی، بوکسور قمی و عضو تیم ملی جوانان ایران، با درخشش در رقابت‌های بوکس قهرمانی آسیا، به جمع ۴ بوکسور برتر وزن ۶۰ کیلوگرم این رقابت‌ها صعود کرد.

چهرقانی در دور نخست این مسابقات، نماینده ترکمنستان را در همان راند اول ناک‌اوت کرد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. وی در ادامه، با شکست نماینده امارات، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کرد.

این بوکسور ملی‌پوش برای رسیدن به فینال، باید با حریفی از کشور میزبان یعنی تایلند روبه‌رو شود.

رقابت‌های قهرمانی بوکس رده‌های سنی جوانان و امید آسیا، هم‌اکنون به میزبانی تایلند در حال برگزاری است.

