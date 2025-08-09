بررسی ترکیب استقلال برای سوپرجام؛ رونمایی از تازه واردها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای دیدار حساس سوپرجام فوتبال ایران برابر تراکتور آماده می‌کند که این مسابقه عصر روز دوشنبه ۲۰ مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. آبی‌پوشان پایتخت که با هدایت ریکاردو ساپینتو به دنبال آغاز مقتدرانه فصل جدید هستند، در روزهای اخیر تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشته‌اند و با چند خرید مهم پا به این میدان خواهند گذاشت.

آدان، سنگربان جدید استقلال

مدیریت باشگاه استقلال با جذب «آنتونیو آدان»، دروازه‌بان باسابقه و پیشین رئال مادرید، خیال خود را از نظر حضور یک گلر مطمئن راحت کرده است. آدان در دیدار با تراکتور نخستین حضور رسمی با پیراهن آبی‌ها را تجربه خواهد کرد و وظیفه حراست از دروازه استقلال را بر عهده خواهد داشت.

ترکیب احتمالی خط دفاع

در خط دفاع، هواداران استقلال شاهد رونمایی از یک زوج جدید در قلب خط عقب خواهند بود. عارف آقاسی، مدافع سابق تراکتور که در بازی‌های تدارکاتی و تمرینات پیش‌فصل نمایش قابل قبولی داشته، در کنار آرمین سهرابیان زوج دفاع مرکزی استقلال را تشکیل می‌دهند. در سمت راست، صالح حردانی طبق معمول در ترکیب حضور خواهد داشت. در جناح چپ نیز رقابت نزدیکی بین ابوالفضل جلالی و حسین گودرزی، خرید تازه‌وارد استقلال، جریان دارد. با توجه به اینکه جلالی به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته، احتمال حضور گودرزی در ترکیب اصلی بیشتر است.

خط هافبک؛ غیبت ماشاریپوف و تغییرات تاکتیکی

آبی‌ها در خط میانی جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ملی‌پوش ازبکستانی خود را در اختیار نخواهند داشت. در غیاب او، روزبه چشمی به احتمال فراوان نقش پررنگی در مرکز میدان ایفا خواهد کرد. در کنار او، دیدیه اندونگ، مهران احمدی و امیرمحمد رزاقی‌نیا نیز گزینه‌های اصلی ساپینتو برای کنترل میانه میدان و پشتیبانی از حملات هستند.

وینگرها؛ سرعت در دو جناح

در جناح راست، رامین رضائیان با سرعت، تجربه و تکنیک خود می‌تواند یکی از مهره‌های کلیدی استقلال باشد. در سمت چپ نیز علیرضا کوشکی که در اردوی ترکیه عملکرد آماری بسیار خوبی داشته، آماده است تا با نفوذها و ارسال‌های دقیق خود خط دفاع تراکتور را به چالش بکشد.

خط حمله؛ ترکیب تازه برای گلزنی

در خط حمله، حضور سعید سحرخیزان، خرید تازه استقلال باعث شده ساپینتو گزینه‌های بیشتری برای گلزنی در اختیار داشته باشد. سحرخیزان به احتمال زیاد در کنار محمدرضا آزادی زوج خط حمله را تشکیل می‌دهد. البته داکنز نازون، مهاجم اهل هائیتی و عضو تیم ملی این کشور که به تازگی به استقلال پیوسته، یکی دیگر از گزینه‌های ساپینتو است، اما بعید به نظر می‌رسد از ابتدا در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

با توجه به جذب بازیکنان جدید و آمادگی نفرات باتجربه، استقلال امیدوار است با ترکیبی قدرتمند در دیدار سوپرجام به میدان برود و با غلبه بر تراکتور، نخستین جام فصل را به دست آورد. این دیدار نه تنها برای کسب جام اهمیت دارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک نمایش قدرت، پیام روشنی برای سایر مدعیان لیگ بیست‌وپنجم داشته باشد.