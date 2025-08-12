هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو ناپایدار در خراسان شمالی از سهشنبه تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: سهشنبه بعدازظهر در مناطق جنوبی و بخشهایی از شمال خراسان شمالی بهویژه در شهرستانهای گرمه، جاجرم، مانه و راز و جرگلان، افزایش موقت ابر و احتمال بارش پراکنده پیشبینی میشود و از اواسط شب نیز در نیمه شمالی استان افزایش ابر خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: چهارشنبه بهتدریج شاهد افزایش وزش باد و در بعدازظهر وزش باد شدید در مناطق نیمه شمالی همراه با بارش باران، رگبار و رعدوبرق خواهیم بود که احتمال سیلابی شدن مسیلها و آبگرفتگی معابر را بهدنبال دارد و این شرایط تا پنجشنبه شب ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات، کاهش کیفیت هوا نیز پیشبینی میشود.
داداشی اضافه کرد: از اواخر شب جمعه با تشدید ناپایداری، برای روز شنبه در اغلب نقاط استان وزش باد شدید و بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق انتظار میرود.
وی با بیان اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است، گفت: از نظر دمایی، امروز افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما و فردا کاهش ۳ تا ۵ درجهای دمای بیشینه را خواهیم داشت و از پنجشنبه تا اوایل هفته آینده تغییرات جزئی و کاهشی دما پیشبینی میشود.
