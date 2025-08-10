  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

قول شهردار زابل به خبرنگاران؛ احداث خانه خبرنگار تا پایان سال جاری

قول شهردار زابل به خبرنگاران؛ احداث خانه خبرنگار تا پایان سال جاری

زابل - شهردار زابل از کلنگ زنی خانه خبرنگار در این شهر و شروع عملیات ساخت آن در آینده نزدیک و احداث این خانه تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد پودینه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: احداث خانه خبرنگار یکی از دغدغه‌های اصحاب رسانه در منطقه سیستان محسوب می‌شود. این طرح که با همکاری شورا و شهرداری به مرحله کلنگ‌زنی رسیده، مورد پیگیری جدی ما قرار دارد و ما مصمم هستیم آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانیم.

شهردار زابل همچنین اعلام کرد: به زودی عملیات اجرایی این پروژه آغاز می‌شود و هدف ما این است که کار ساخت خانه خبرنگار تا پایان سال جاری به اتمام برسد تا این فضا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: پروژه مذکور بر روی زمینی به مساحت ۸۴ متر مربع ساخته خواهد شد و اعتبار اولیه آن حدود ۵ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات عمرانی شهرداری زابل تأمین می‌شود.

کد خبر 6556270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها