قول شهردار زابل به خبرنگاران؛ احداث خانه خبرنگار تا پایان سال جاری

محمد پودینه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: احداث خانه خبرنگار یکی از دغدغه‌های اصحاب رسانه در منطقه سیستان محسوب می‌شود. این طرح که با همکاری شورا و شهرداری به مرحله کلنگ‌زنی رسیده، مورد پیگیری جدی ما قرار دارد و ما مصمم هستیم آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانیم.

شهردار زابل همچنین اعلام کرد: به زودی عملیات اجرایی این پروژه آغاز می‌شود و هدف ما این است که کار ساخت خانه خبرنگار تا پایان سال جاری به اتمام برسد تا این فضا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: پروژه مذکور بر روی زمینی به مساحت ۸۴ متر مربع ساخته خواهد شد و اعتبار اولیه آن حدود ۵ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات عمرانی شهرداری زابل تأمین می‌شود.