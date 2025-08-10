  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم تا شهریور حذف می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه نقدی ۳ دهک انتهایی جامعه تا شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه گرامی‌داشت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران، گفت: آنچه که در خصوص تأمین منابع کالابرگ الکترونیک پیگیری می‌شود، موضوعی که بر اساس قانون بودجه، دولت و مجلس شورای اسلامی به شکل جدی پیگیر آن هستند حذف یارانه سه دهک انتهایی جامعه است.

وی افزود: اطلاعات مشمولان یارانه نقدی به روز شده است. افرادی که مشمول حذف می‌شوند، پیش از حذف مطلع می‌شوند که بر اساس چه استدلالی این امر انجام شده است. اگر اعتراضی داشته باشند شکایت افراد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

میدری ادامه داد: شرایط کمی پیچیده است باید دولت هم بپذیرد که با این فرایند حذف انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار کرد: امیدواریم که تا هفته آینده فرایند مورد تأیید دولت قرار گیرد که بتوانیم طرح را شهریور ماه اجرا کنیم.

کد خبر 6556462
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

