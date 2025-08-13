پایان رأفت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حاشیه‌های به وجود آمده در نقد و تحلیل عملکرد مدیریت باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی گفت: باید داخل باشگاه بود تا متوجه تمام موارد شد. آنچه در بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران می‌بینیم، انتخاب‌های اندکی است که باشگاه‌های مدعی قهرمانی روی همان نفرات تمرکز می‌کنند تا به دست آورند. آنچه مشخص است پرسپولیس یکی از مدعیان جدی و همیشگی قهرمانی بوده است که باید برای هدف خود اقدام کند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس افزود: بدون شک اسم‌های خوبی جذب شده‌اند اما این اسامی باید در داخل ترکیب و تاکتیک‌های مد نظر آقای هاشمیان بازدهی بالایی پیدا کنند. اسم‌ها هیچ وقت نمی‌توانند تعیین نتیجه کنند.

او که بازی رده‌های پایه پرسپولیس همچون امیدهای این تیم مقابل استقلال را از نزدیک تماشا کرده بود درباره عدم حضور بازیکنان آکادمی در لیست بزرگسال تاکید کرد: نمی‌توان با تماشای یک بازی اظهارنظر قطعی کرد اما آنچه در دربی امیدهای تهران دیدم برتری استقلال از هر لحاظ بود. شاید روند تولید بازیکن در پرسپولیس برای کمک به بزرگسالان در هفته‌های پیش رو بهتر شود و آنها بتوانند در آینده‌ای نزدیک به تیم بزرگسالان بار دیگر کمک کنند.

رأفت در خصوص انتقاد هواداران از عملکرد درویش در نقل و انتقالات تاکید کرد: من درباره این موضوع فعلا چیزی نمی‌گویم اما کادر فنی بهتر از هر گروه دیگری می‌تواند نقاط ضعف و قوت را شناسایی و به مدیرعامل منتقل کند.

او درباره کمبود مهاجم پرسپولیس برای فصل آینده تاکید کرد: این موضوع هم بستگی به استراتژی آقای هاشمیان دارد. شاید او می‌خواهد با یک مهاجم هدف بازی کند و طرز تفکر متفاوتی نسبت به چینش نفرات در داخل زمین دارد.

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به رقابت مدعیان سنتی قهرمانی در فصل پیش رو خاطرنشان کرد: طبیعی است هیچ تیمی جز مربع سال‌های اخیر باشگاه‌های ایران برای قهرمانی مبارزه نخواهد کرد. اگر استقلال خوزستان قهرمان شد روی یک اتفاق بود اما پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و استقلال همیشه برای این موضوع تلاش می‌کنند و قطعا باز هم یکی از آنها جام را بالای سر خواهد برد.