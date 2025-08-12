مشهد دوباره کنسل شد؛ تراکتور در تبریز میزبان قطعی استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف اعلام کرد: در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌باشد بدین توضیح که تیم فوتبال بزرگسالان تراکتور تبریز به جهت نقض مقررات مسابقه و فحاشی تماشاگران در بازی مقابل تیم نساجی مازندران طبق دادنامه کمیته انضباطی محکوم به محرومیت حضور ۵۰ درصد تماشاگران آقایان در یک بازی خانگی شده بود که حسب آرا کمیته استیناف محرومیت یک جلسه‌ای با حضور ۵۰ درصد تماشاگران اعم از خانم و آقا تائید و در زمان اجرای حکم در بازی به لحاظ آنکه باشگاه تراکتور از اجرای حکم محرومیت استنکاف و با ظرفیت کامل ورزشگاه، بازی را انجام داده است متعاقباً طبق دادنامه کمیته انضباطی که طی دادنامه کمیته استیناف تائید شده است، حکم به محرومیت تماشاگران از برگزاری یک مسابقه خانگی در ورزشگاه خود و انجام بازی در استانی دیگر با نظر سازمان لیگ صادر می‌شود در حال حاضر ادعای باشگاه تراکتور در اعاده دادرسی این است که چون محرومیت تیم نساجی مازندران از حضور تماشاگران موضوع حکم کمیته انضباطی در مسابقه رو در رو با تراکتور به جهت سقوط تیم نساجی به رده پایین‌تر قابلیت اجرا ندارد و منشأ حضور تماشاگران تیم تراکتور بیش از ظرفیت ۵۰ درصدی در بازی در واقع همان حکم و تیم نساجی می‌باشد که تقاضای اعاده دادرسی به استناد بند ۶ ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی را دارند.

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور اولاً موضوع مطروحه مشمول بند ۶ ماده ۱۰۸ نیست ثانیاً در خصوص رأی محرومیت ۵۰ درصدی تماشاگران در بازی رو در رو با تیم نساجی، باشگاه تراکتور نیز نسبت به رأی تمکین نکرده و با ظرفیت کامل ورزشگاه خود، را برگزار نموده است لذا استناد به عدم قابلیت اجرای حکم محرومیت تیم نساجی از حضور تماشاگرانشان در بازی رو در رو محمل قانونی و واقعی ندارد لذا مستنداً به مواد ۱۰۸،۱۰۹ و۱۱۰ مقررات انضباطی ضمن رد درخواست اعاده دادرسی باشگاه تراکتور مقرر می‌دارد مستند به بند ز ماده ۴۰ مقررات انضباطی، به عنوان یک استثنا از باب رعایت مسائل امنیتی و نیز اجرای عدالت می‌تواند بازی خانگی تیم تراکتور بدون حضور تماشاگران در استان یا شهر تبریز انجام شود. این رأی قطعی است.