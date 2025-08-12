به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقالات تابستانی فوتبال باشگاهی ایران در حالی روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد که انتقال یک بازیکن خارجی، تبدیل به جدیدترین حاشیه و جنجال در جابجایی بازیکن بین تیم‌های مدعی لیگ برتری شده است.

ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی تراکتور تبریز پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و بدون اعلام قبلی به مدیران این باشگاه با وجود داشتن قرارداد تصمیم به فسخ قرارداد گرفت. او در ادامه تصمیم داشت به لیگ‌های عربی برود اما وقتی دید مشتری دست به نقد ندارد پای میز مذاکره با سپاهان نشست و با این باشگاه قرارداد امضا کرد.

قراردادی که برای امضا و انتشار آن از سوی سپاهانی‌ها تضمین‌های لازم از آلوز بابت فسخ قانونی با تراکتور نیز گرفته شد تا او با پیراهن زرد لیگ برتر ایران عکس یادگاری بگیرد.

تراکتور نیز به محض انتشار این قرارداد از جزئیات شکایت از آلوز در دادگاه عالی ورزش و همچنین باشگاه سپاهان در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران خبر داد تا موضوع در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مورد بررسی اولیه قرار بگیرد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان از رسیدگی فوری به این پرونده دارد تا دیگر شبیه به آنچه در پرونده انتقال علیرضا بیرانوند از پرسپولیس به تراکتور رخ نداد، رقم نخورد.

از قرار معلوم آلوز طبق قوانین جاری در آئین نامه نقل و انتقالات فوتبال ایران بازیکن تراکتور شناخته می‌شود و قرارداد او با سپاهان اصفهان قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین آلوز فعلا نمی‌تواند با پیراهن سپاهان اصفهان بازی کند تا شاید خیلی زود مجبور به جدایی از جمع زردپوشان و بازگشت به تراکتور با پشت سر گذاشتن دوره محرومیت خود باشد.

حال باید دید نتیجه گیری نهایی در کمیته تعیین وضعیت و بررسی جامع این پرونده چه مقدار زمان می‌برد تا رأی حضور این بازیکن برای لیگ بیست و پنجم اعلام شود.