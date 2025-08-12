اولویت امیدآفرینی در زندگی سالمندان استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان استان سمنان به میزبانی استانداری و با حضور رئیس بهزیستی کشور، از تدوین و ارسال شرح وظایف دستگاههای اجرایی به صورت مکتوب در امور سالمندان در این استان خبر داد.
وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، استان سمنان پنجمین استان کشور در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای شاخصهای تکریم سالمندان است. این موفقیت حاصل فرهنگ احترام به پیشکسوتان و تلاش جمعی دستگاههای اجرایی است.
استاندار سمنان با اشاره به خدمات گسترده سازمان بهزیستی افزود: سازمان بهزیستی بیش از ۱۷۰ نوع خدمت تخصصی در حوزههای درمانی، آموزشی، اجتماعی، اشتغال و مسکن ارائه میدهد که باید با حمایت همهجانبه دستگاهها تقویت شود.
کولیوند خواستار تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاههای اجرایی شد و گفت: دانشگاهها، فرمانداریها، بخشداریها، دهیاریها، نهادهای قضائی، ورزشی و فرهنگی باید نقش خود را در حمایت از سالمندان بهصورت مشخص و عملیاتی ایفا کنند. این مسئولیت فقط اداری نیست، بلکه انسانی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی با اشاره به تجربه خود در کشور آلمان گفت: در آلمان، سالمندانی که در جنگ جهانی دوم حضور داشتهاند، با نشانی خاص در لباسشان مورد احترام ویژه جامعه قرار میگیرند؛ این فرهنگسازی باید در کشور ما نیز نهادینه شود تا جایگاه سالمندان در اولویت قرار گیرد.
استاندار سمنان با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در زندگی سالمندان اظهار داشت: سالمند باید احساس کند که هنوز نقش دارد، دیده میشود و مورد احترام است. ورزش، پیشگیری، درمان، حمایت خانواده، اشتغال فرزندان و آرامش روانی، همه در گرو نگاه جامع و انسانی به سالمندان است.
