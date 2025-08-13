به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا گزارش داد که رژیم صهیونیستی در حال رایزنی با مقامات سودان جنوبی برای کوچ اجباری ساکنان نوار غزه به این منطقه است.
در این گزارش که به نقل از شش منبع منتشر شده اشارهای به میزان پیشرفت مذاکرات مذکور نشده است.
از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه اسامی چندین کشور عربی، اسلامی و آفریقایی به عنوان مقاصد کوچ اجباری ساکنان نوار غزه مطرح شده است.
وزارت خانههای خارجه رژیم صهیونیستی و سودان جنوبی به انتشار این گزارش واکنش نشان ندادهاند.
۲ مسئول مصری نیز گفتهاند که از ماهها قبل در جریان مذاکرات تل آویو با سودان جنوبی بودهاند.
