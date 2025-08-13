خرید گندم در قزوین از مرز ۲۰۰ هزار تن فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم، اعلام کرد: از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است. این میزان خرید، بیانگر کیفیت بالای محصول و تمهیدات مؤثر اتخاذشده در فرآیند برداشت است.

به گفته وی، اجرای اقدامات فنی و مبارزه هدفمند با آفات در سال زراعی جاری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت گندم تولیدی استان داشته است.

حریری‌مقدم با اشاره به فعالیت ۲۲ مرکز خرید در سطح استان، اظهار داشت: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند خرید و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی اندیشیده شده تا کشاورزان بتوانند محصول خود را با سهولت به مراکز خرید تحویل دهند.

همچنین، ۱۱ اکیپ ناظر بر روند برداشت محصول در سال زراعی جاری فعال هستند و وظیفه نظارت بر کیفیت و نحوه برداشت را بر عهده دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان پیش‌بینی کرد: در مجموع، بیش از ۳۵۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت خواهد شد که از این میزان، ۲۱۰ هزار تن به‌صورت خرید تضمینی توسط مراکز خرید دولتی خریداری می‌شود.