پزشکیان: افتتاح ۱۳۰ مگاوات برق خورشیدی، گام اولیه برای رفع ناترازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در صفحه شخصی‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره افتتاح دیروز چند طرح نوشت: بهره‌برداری از ۱۳۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی و کلنگ‌زنی نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۹۵ مگاوات به همت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گام‌های اولیه برای رفع ناترازی است. دولت با همراهی مردم سخت‌ترین موانع را نیز از پیش رو برخواهد داشت.

