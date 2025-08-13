به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیزاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن اظهار کرد: تمرکز اصلی ما بر کلان‌شهرها و عمدتاً مراکز استان‌ها است و پروژه‌های شاخصی داریم که طراحی پایدار و استفاده از فناوری در آن‌ها لحاظ شده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به پروژه فرشته در یزد، پروژه‌هایی که صنعتی‌سازی را در الگو قرار داده‌ایم در مشهد فردوسی، و پروژه‌هایی در تهران و خوزستان اشاره کرد.

وی افزود: پروژه‌های مسکن حمایتی ما با هدف افزایش دسترسی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد در جامعه اجرا می‌شوند. فیزیکی پروژه‌ها نیز به طور میانگین در همه پروژه‌ها بالای ۵۵ درصد پیشرفت داشته و برخی از آن‌ها به مرحله تحویل نزدیک می‌شوند.

علیزاده ادامه داد: برای تأمین مالی پروژه‌ها، یک نقشه راه مالی تدوین کرده‌ایم. بخشی از تأمین مالی از طریق بازار پول و با همکاری بانک تخصصی مسکن برای پرداخت تسهیلات انجام می‌شود و بخشی نیز از طریق فروش متری دنبال می‌کنیم. در این فرایند، برای اولین بار در کشور، اخذ مجوز اوراق سلف صنعت مسکن را دنبال می‌کنیم. همچنین در برخی پروژه‌ها به دنبال ایجاد صندوق پروژه هستیم.

وی گفت: استراتژی پیشرفت بر اساس صنعتی‌سازی و فناوری نوین است. در بسیاری از پروژه‌ها این موضوع را به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته‌ایم و در این زمینه جزو شرکت‌های پیشرو هستیم. استفاده از فناوری‌های نوین، قالب‌های تونلی که برای اولین بار توسط شرکت ما در ایران آورده شده، اسکلت‌های سبک و دیوارهای پیش‌ساخته از جمله مواردی است که در پروژه‌ها اجرا شده است. به‌طور مثال، در پروژه باران، صنعتی‌سازی و استفاده از دیوارهای پیش‌ساخته باعث حداکثر صرفه‌جویی انرژی شده است.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های VIM برای مدیریت یکپارچه پروژه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی است و تمامی شرکت‌های ما ملزم به رعایت این استانداردها هستند. همچنین با تنوع جغرافیایی، در همه مناطق کشور فعالیت می‌کنیم تا ریسک وابستگی به یک منطقه کاهش یابد.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری مسکن گفت: با شرکت‌هایی که خدمات سایر پروژه‌های ساختمانی را ارائه می‌دهند همکاری می‌کنیم تا بتوانیم بهای تمام‌شده ساختمان را کاهش دهیم و مصالح مورد نیاز مانند فولاد، سیمان و مواد معدنی را خودمان تأمین کنیم. همچنین فروش یکپارچه مسکن نیز در دستور کار ما قرار دارد.

وی گفت: در زمینه نوآوری مالی، از اوراق سلف، صندوق پروژه و فروش متری استفاده می‌کنیم و پلتفرمی برای مدیریت این فرآیندها طراحی کرده‌ایم. همچنین طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی را دنبال می‌کنیم.

علیزاده در پایان بیان کرد: توجه به مسئولیت اجتماعی و اقتصاد ملی نیز مهم است. اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی و بازآفرینی بافت فرسوده، از جمله اقدامات ما است. هم‌اکنون قراردادی با شهرداری منطقه ۱۲ تهران منعقد کرده‌ایم تا در بازآفرینی بافت فرسوده پیشگام باشیم. باور داریم در کنار خلق سود برای سهامداران، باید به دولت در مسئولیت اجتماعی کمک کنیم.