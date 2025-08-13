به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بازگشت تیم ملی از بازیهای جهانی چنگدو و در حالی که مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته تمایلی به تغییر کادر فنی تیم در هر دو بخش مردان و زنان نداشت، جلسه ای با محوریت تیم ملی مردان برگزار و نتیجه آن تغییر کادر فنی مردان شد.

در این جلسه که نفراتی چون سجاد گنج زاده، سعید نصراللهی، مازیار فرید خمامی، مسعود رهنما، محسن آشوری و مهدی جعفری حضور داشتند، برنامه های تیم ملی طی ماه های آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه با تصمیم رئیس فدراسیون و کارشناسان مقرر شد سجاد گنج زاده تا پایان بازی های آسیایی ناگویا هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد و جانشین شهرام هروی شود که پیش از این سرمربی تیم ملی بود.