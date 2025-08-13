  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

تغییر در کادر فنی تیم ملی کاراته؛ گنج‌زاده جای شهرام هروی سرمربی شد

رئیس فدراسیون کاراته پس از پایان کار تیم ملی در بازی های جهانی چنگدو تصمیم به تغییر سرمربی این تیم گرفت و پس از مشورت با تعدادی از اهالی فنی این رشته، سرمربی جدید تیم ملی را انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بازگشت تیم ملی از بازیهای جهانی چنگدو و در حالی که مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته تمایلی به تغییر کادر فنی تیم در هر دو بخش مردان و زنان نداشت، جلسه ای با محوریت تیم ملی مردان برگزار و نتیجه آن تغییر کادر فنی مردان شد.

در این جلسه که نفراتی چون سجاد گنج زاده، سعید نصراللهی، مازیار فرید خمامی، مسعود رهنما، محسن آشوری و مهدی جعفری حضور داشتند، برنامه های تیم ملی طی ماه های آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه با تصمیم رئیس فدراسیون و کارشناسان مقرر شد سجاد گنج زاده تا پایان بازی های آسیایی ناگویا هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد و جانشین شهرام هروی شود که پیش از این سرمربی تیم ملی بود.

کد خبر 6559447

