به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سفر «علی لاریجانی» به لبنان «با فضل الهی» در همه شاخصها موفقیتآمیز بوده است.
وی گفت: لاریجانی طی این سفر با رؤسا، رهبران و شخصیتهایی از همه طوایف و جریانها — شیعه، سنی، مسیحی، دروزی و علوی — دیدارهای «خوب، دوستانه و صریح» داشته و این دیدارها نقش مهمی در رفع ابهامات و نگرانیهای مطرحشده درباره مواضع ایران ایفا کرده است.
امانی افزود: دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، «همیشه ویژه و پربار» بوده و با اظهارات شفاف لاریجانی در نشست خبری در «عین التینه» به اوج رسیده است. همچنین ملاقات با «شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله بار دیگر حمایت مستمر ایران از لبنان و مقاومتش در برابر رژیم صهیونیستی را تثبیت کرده است.
سفیر ایران در پایان از ملت لبنان به خاطر «استقبال پرشور و همراهی صمیمانه» در طول سفر قدردانی کرد و گفت که از زمان ورود هیئت ایرانی به فرودگاه رفیق حریری تا حضور در مزار شهید بزرگوار سید حسن نصرالله (رض)، شاهد تجمعات مردمی گسترده بودهاند.
گفتنی است، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سفری رسمی وارد بیروت شد و با مقامات ارشد این کشور دیدار و رایزنی کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی بر سر مزار شهید سیدحسن نصرالله تاکید کرد: ما در امور کشورها دخالت نمیکنیم اما از جریانهای مقاومت همواره حمایت میکنیم.
نظر شما