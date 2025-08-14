  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

بازدید استاندار زنجان از موکب های مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین

زنجان- استاندار زنجان از موکب های مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین بازدید کرد.

