به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در جلسه ارزیابی عملکرد مؤسسه تحقیقات برنج، خواستار ارائه یک گزارش تحلیلی جامع از وضعیت برنج کشور شد.
وی تصریح کرد که سازمان تحقیقات موظف است تبیین علمی و دقیقی از مسائل اقتصادی و تولیدی این محصول راهبردی را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری در حوزه برنج، از مؤسسه تحقیقات برنج کشور خواست تا تدوین سند دانشبنیان، تکمیل و ارائه شاخصهای دقیق دانشبنیانی شدن مؤسسه، رونمایی از سامانه تشخیص تقلب برنج، توسعه اپلیکیشن و استفاده از فناوریهای نوین برای شناسایی تقلب در برنج را در برنامههای آینده خود لحاظ کنند.
وی همچنین بر همکاری بینالمللی با چین و پیگیری جدی همکاریهای تحقیقاتی مشترک تاکید کرد.
گلمحمدی در ادامه، تست و دریافت ارقام متحمل به خشکی و شوری و تمرکز بر طرحهای کلان بهجای پروژههای جزئی را از دیگر اولویتهای این مؤسسه برشمرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان، با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت جمعی نیروی انسانی و بهرهگیری از نظرات منتقدان، خواستار برگزاری نشست تخصصی با حضور مقامات عالی برای ارائه راهکارهای مقابله با تغییر اقلیم در کشت برنج شد.
