  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

جریمه ۲ میلیارد ریالی یک متخلف ارزش در کرمان

کرمان - مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: متخلف ارزی در کرمان به دلیل عمل نکردن به تعهدات ارزی به پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کشیتی، گفت: پرونده یک متخلف ارزی به دلیل عمل نکردن به ۷۷۸ یورو تعهد ارزی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمان رسیدگی شد.

وی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر بازگرداندن میزان ارز تعهد نشده، محرومیت از فعالیت بازرگانی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کشیتی، گفت: بازرسان واحد ارزی مدیریت شعب بانک سامان استان کرمان این تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک یک فعال تجاری کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

