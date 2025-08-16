ادعای رسانه روسی در خصوص توافق ترامپ و پوتین درباره بسیاری از مسائل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری «تاس» روسیه به نقل از منبع آگاه مدعی شد که این کشور و آمریکا موفق شدند طی دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور دو کشور در آلاسکا، مسائل زیادی را حل‌وفصل کنند اما الآن در این باره صحبت نخواهند کرد.

پوتین و ترامپ دیروز در پایگاه نظامی آمریکا در آلاسکا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و این دیدار حدود سه ساعت طول کشید.

این خبر در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد روز دوشنبه به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دیدار کند. ترامپ هم در شبکه اجتماعی خود سفر زلنسکی به واشنگتن در روز دوشنبه را تأیید کرده است.

زلنسکی همچنین تاکید کرده که اروپا باید بخشی از مذاکرات در تمام مراحل باشد. وی حمایت خود را از برگزاری یک نشست سه جانبه برای حل بحران اوکراین اعلام کرده است.