فرمانده سابق صهیونیست، نتانیاهو را ترسو و ناکارآمد توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اهارون خلیوه، فرمانده پیشین شاخه اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله ۷ اکتبر، در فایلهای صوتی محرمانهای اعتراف کرد که کشته شدن ۵۰ هزار فلسطینی بهعنوان پیام بازدارنده برای نسلهای آینده ضروری بوده است.
به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، خلیوه در این فایلهای صوتی گفته است: بعد از ۷ اکتبر گفتم باید به ازای هر اسرائیلی که کشته میشود، ۵ فلسطینی کشته شوند، فرقی نمیکند کودکان یا زنان باشند، این پیام باید در ذهن نسلهای آینده تثبیت شود تا یادشان بماند نکبتی رخ داده و این قیمت آن است.
وی وضعیت صبح ۷ اکتبر را چنین توصیف کرد: همه چیز فرو ریخت و هیچکس قادر به مدیریت نبرد نبود. وقتی لشکر غزه تسلیم شد، دیگر کاری از دست کسی برنمیآمد. اگر پیش از حمله به سخنان سنوار و دیگران گوش میدادیم، کسی جدی نمیگرفت؛ هیچکس تصور چنین حملهای را نمیکرد. غرور و تکبر ما باعث شد تا دستاوردهای نظامی حماس را دستکم بگیریم.
فرمانده پیشین شاخه اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله ۷ اکتبر، نتانیاهو را بسیار ترسو و ناکارآمد توصیف کرد و خواستار تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره حمله ۷ اکتبر شد. همچنین هرتزی هلیوی، رئیس پیشین ستاد ارتش، را مبتلا به بیماری خودبزرگبینی خواند و شاباک را مسئول اصلی شکست اطلاعاتی پیش از حمله دانست.
