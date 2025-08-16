بودجه شهرداری بندر انزلی تاکنون تنها ۱۷ درصد محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی عصر شنبه در آئین تکریم و معارفه شهردار بندرانزلی با اشاره به جایگاه کلیدی شهرداری در مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری‌ها متکی به بودجه عمومی دولت نیستند و باید با تدوین بودجه پیشنهادی، اولویت‌های عمرانی و خدماتی شهر را مشخص کنند.» وی افزود طبق قانون، ۴۰ درصد بودجه شهرداری باید صرف امور عمرانی و ۶۰ درصد برای هزینه‌های جاری شود.

غراوی با ارائه آمار عملکرد مالی گفت: بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بود که تنها ۵۴۴ میلیارد تومان آن تحقق یافت همچنین در سال جاری تا امروز فقط ۱۷ درصد بودجه محقق شده که معادل ۱۸۷ میلیارد تومان است؛ این میزان برای شهری با ظرفیت‌های بندر انزلی قابل قبول نیست لذا افزایش درآمد و ارائه برنامه‌ریزی مالی دقیق مورد تاکید است.

وی درباره چالش‌های منابع انسانی در شهرداری گفت: چارت سازمانی کمتر از ۱۰۰ نفر است، اما تعداد نیروهای خدماتی و شرکتی بسیار بالا است و باید بر اساس نیاز واقعی، ساماندهی صورت گیرد بنابراین تعدیل نیرو یا افزایش بهره‌وری از راهکارهای بهبود وضعیت مالی است.

ترافیک، پسماند و آرامستان از چالش‌های جدی شهر

معاون استاندار گیلان به مشکلات ترافیکی ناشی از تراکم خودروها و کمبود عرض معابر اشاره کرد و افزود: شهرداری باید با تسلط بر قوانین شهری و پرهیز از اقدامات غیرقانونی، برای بازگشایی معابر و رفع گره‌های ترافیکی برنامه‌ریزی کند.

وی همچنین به معضل پسماند و نبود آرامستان مناسب پرداخت و گفت: شهر بدون آرامستان نمی‌تواند باشد و باید در حاشیه شهر جانمایی مناسب برای آرامستان جدید صورت گیرد.

غراوی در پایان با تأکید بر نقش شهرداری در تعاملات بین‌دستگاهی اضافه کرد: شهرداری نمی‌تواند بار سایر نهادها را بر دوش بکشد و تنها تا دو درصد از بودجه خود را می‌تواند برای کمک به دیگر دستگاه‌ها اختصاص دهد.

وی افزود: تمرکز شهرداری باید بر وظایف ذاتی خود باشد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، رضایت شهروندان را افزایش دهد.