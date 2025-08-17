به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین جلسه ستاد انتظامی برگزاری مسابقات لیگ برتر امروز با حضور اعضایی از نهادهای مختلف در سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد.

در این نشست در خصوص ساماندهی مناسب سکوها، رفاه حال تماشاگران، نحوه استقرار آنها و همچنین استاندارد سازی ورزشگاه‌ها بحث و گفتگو شد و مقرر گردید تمامی باشگاه‌های لیگ برتر وظیفه مدیریت، اجرا و نظارت بر نرم افزار بلیت فروشی، سخت افزارهای ورود تماشاگران به ورزشگاه از جمله گیت الکترونیک، دستگاه ایکس ری، شماره گذاری صندلی‌ها را برعهده داشته باشند.

کانون‌های هواداران باشگاه‌ها نیز با همکاری یگان ویژه فراجا مسئول نظم دهی و ساماندهی حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها هستند و هر باشگاهی که در دو هفته نخست در اجرای وظایف محوله کوتاهی و اهمال کند پرونده محرومیت از حضور تماشاگر در مسابقات بعدی به ارکان محترم قضائی ارجاع خواهد شد تا شرایط مطلوب حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های خانگی خود را فراهم کند.