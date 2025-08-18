به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه سپاه پاسداران تنها یک نیروی نظامی نبوده، بلکه در عرصه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، اجرای پروژه‌های زیربنایی و حتی کمک به مدیریت بحران‌ها نیز حضوری مؤثر داشته است، گفت: آنچه سپاه را متمایز می‌کند، روحیه ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری نیروهای آن است.

وی افزود: سهم یک رزمنده و فرمانده در هشت سال دفاع مقدس خود به‌تنهایی یک معیار ارزش‌گذاری برای مدیران کشور است و سردار کرمی نمونه‌ای بارز از چنین الگوهایی است.

کرمی ادامه داد: سردار کرمی همه مراتب فرماندهی در سپاه را از رزمنده ساده تا فرماندهی تیپ طی کرده و نزدیک به ۱۵ سال فرماندهی تیپ انصارالمهدی (عج) استان را بر عهده داشته که این استمرار خود نشانه‌ای از ویژگی‌های برجسته مدیریتی ایشان است.

استاندار زنجان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سردار کرمی گفت: ایشان مدیری مردمی، ساده‌زیست و خستگی‌ناپذیر بودند که زیرساخت‌های ماندگاری برای سپاه و استان به‌وجود آوردند؛ آثاری که به‌عنوان کارهای بنیادین در حافظه تاریخی مردم استان باقی خواهد ماند.

صادقی با بیان اینکه سردار کرمی همواره نگاه توسعه‌ای در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، رزمی و محرومیت‌زدایی داشت، افزود: ایشان در دوره مدیریتی خود با اخلاص و بی‌منت به مردم خدمت کرد و مردم استان قدرشناس این خدمات هستند.

وی همچنین از خانواده سردار کرمی به‌خاطر همراهی و پشتیبانی در طول سال‌های خدمت ایشان قدردانی کرد.

استاندار زنجان در ادامه به معرفی فرمانده جدید سپاه انصارالمهدی (عج) پرداخت و گفت: اکنون این مسئولیت خطیر به سرهنگ سهندی سپرده شده است. ایشان فردی متعهد، بااخلاص و دارای روحیه جهادی هستند که در مدت کوتاه همکاری، صداقت و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده‌اند.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، پاسداری از انقلاب نیازمند شناخت دقیق واقعیت‌ها و حفظ روحیه انقلابی است و امیدواریم سردار سهندی با تکیه بر این اصل، در خدمت به انقلاب و مردم استان موفق باشند.

صادقی از حضور پیشکسوتان، فرماندهان و مسئولان کشوری و استانی در این مراسم قدردانی کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم در صیانت از میراث بزرگ امام راحل و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کوشا باشیم.