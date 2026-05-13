حفر غیرمجاز چاه در حاشیه تالاب پریشان متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین بیرامی از جلوگیری از حفر غیرمجاز یک حلقه چاه در حاشیه تالاب پریشان این شهرستان خبر داد و با بیان این که این اقدام با حضور و همکاری یگان حفاظت منابع آب، یگان حفاظت محیط زیست و پاسگاه انتظامی فامور انجام شد، گفت: با دستور قاضی دادگاه بخش جره و بالاده، نیروهای اجرایی در محل حاضر شدند و در همان زمان حفر چاه را متوقف کردند.

وی ادامه داد: چاه حفرشده به‌صورت مسلوب‌المنفعه درآمد و پرونده متخلفان نیز از سوی اداره امور آب تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مقام قضایی ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کازرون با تأکید بر اهمیت حفاظت از تالاب پریشان، هرگونه برداشت و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب در حریم این تالاب را تهدیدی جدی برای محیط زیست منطقه دانست و تصریح کرد: برخورد قانونی با چنین تخلفاتی با جدیت ادامه دارد.