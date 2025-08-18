به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: جلسه بسیار خوبی با مهمانان محترم، ولادیمیر زلنسکی، امانوئل مکرون، الکساندر استاب، جورجیا ملونی، کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، فریدریش مرتز، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین و دبیرکل ناتو، مارک روته در کاخ سفید داشتم.

وی اظهار داشت: در طول جلسه، ما در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین که توسط کشورهای مختلف اروپایی با هماهنگی ایالات متحده آمریکا ارائه خواهد شد، بحث و تبادل نظر کردیم.

رئیس جمهور آمریکا گفت: در پایان جلسات، با رئیس جمهور پوتین تماس گرفتم و مقدمات جلسه‌ای را در مکانی که بعداً مشخص خواهد شد، بین رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی آغاز کردم.

پس از برگزاری آن جلسه، ما یک نشست سه جانبه خواهیم داشت که شامل دو رئیس جمهور به علاوه من خواهد بود. باز هم، این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی بود که تقریباً چهار سال است ادامه دارد.

رئیس جمهور آمریکا گفت که جی دی ونس، معاونم و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و ویتکاف، نماینده ویژه ام با مسکو و کیف هماهنگ هستند.

ترامپ افزود: همه از احتمال دستیابی به صلح بین روسیه و اوکراین بسیار خوشحال هستند.

نشریه آلمانی «بیلد» لحظاتی قبل به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا لحظاتی نشست با سران اروپایی را برای تماس با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ترک کرده و پس از این گفت‌وگو نشست را از سر گرفته است.

نشست مشترک ترامپ با رهبران اروپایی، دبیرکل ناتو و رئیس جمهوری اوکراین ساعتی قبل پایان یافت و ترامپ در این نشست گفت که چشم انداز جنگ اوکراین ظرف یکی دو هفته مشخص می‌شود.

وی افزود: ما روی توافقاتی که پس از دیدار با رهبران اتحادیه اروپا و زلنسکی حاصل می‌شود و به نشست سه‌جانبه با روسیه منجر خواهد شد؛ دل بسته‌ایم.