به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح سه شنبه در آئین تجلیل از منتخبین پویش رسانه‌ای راویان اقتدار و آرامش که در راستای قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در مدیریت بحران ۱۲ روزه اخیر برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه فرصتی برای بازنگری در نقش رسانه‌ها و ضرورت استمرار همراهی این قشر اثرگذار با دولت و مسئولین استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به اینکه اهالی رسانه بایستی با شور و انگیزه بیشتری در این جلسات حضور یابند، گفت: انتظار می‌رفت پیش از آغاز جلسه، تعدادی از اصحاب رسانه نقدها، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند تا این نشست تبدیل به محلی برای پاسخگویی و تعامل سازنده شود.

وی افزود: دولت چهاردهم با تمام مشکلات و ناترازی‌های اقتصادی که از دولت‌های گذشته به ارث برده و در شرایط منطقه‌ای پیچیده، با حمایت و اعتماد مردم و اهالی قلم و رسانه به مسیر خود ادامه می‌دهد.

باقری تصریح کرد: حمله اخیر به کشور، نه تنها یک عملیات نظامی بلکه پروژه‌ای برای کودتا بود که با هوشیاری مردم و هدایت فکری رسانه‌ها خنثی شد نقش رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌ها و هدایت افکار عمومی بسیار حیاتی و ارزشمند بود.

معاون سیاسی استانداری گیلان با اشاره به اقدامات نیروهای امنیتی، فرماندهان نظامی و رهبری در مدیریت بحران، تصریح کرد: انسجام و وحدت تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در استان و کشور، مهم‌ترین عامل بازدارندگی در این جنگ ۱۲ روزه بود.

وی در پایان با بیان اینکه رسانه‌ها نقش کلیدی در مدیریت بحران و مقابله با توطئه‌ها داشتند، تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل مستمر و همراهی رسانه‌ها با دولت هستیم تا ضمن بیان واقعیت‌ها و نقدهای سازنده، زمینه پیشرفت و توسعه استان و کشور فراهم شود.