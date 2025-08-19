رخت سبز به بورس نیامد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص اصلی تالار شیشه‌ای امروز با افت ۰.۷۷ درصد بار دیگر حمایت ۲.۵ میلیونی را از دست داد و در سطح ۲ میلیون و ۴۹۴ هزار واحد آرام گرفت. نمادهای فولاد، نوری، فملی، فارس، وبملت، شستا و شپنا نیز در این میان بیشتر از سایر نمادها اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

شاخص هموزن و شاخص فرابورس نیز به تبعیت از شاخص کل به ترتیب ۰.۱۷ درصد و ۰.۱۱ درصد منفی را ثبت کردند.

در جریان معاملات امروز ۶۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات حذف شد، اما در مقابل صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا جریان ورود پول حقیقی را تجربه کردند.

حجم معاملات خرد امروز به ۱۲.۸ میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد به ۳ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان رسید.