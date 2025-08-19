سهم گاز در سبد انرژی باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صیدالی ظهر سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران در سه بخش فعالیت دارد که دو بخش اصلی آن شامل تولید و انتقال، سنگرسازان بی سنگر هستند و چون با مردم در ارتباط نیستند، کسی از فعالیت آن‌ها خبر ندارد.

وی گاز را یکی از کالاهای موجود در سبد انرژی خواند و گفت: در سال گذشته و شروع دولت ۱۴ یکی از نگرانی‌های اساسی در بحث گاز بود؛ چراکه مخازن ذخیره سوخت مایع در کمترین مقدار خود قرار گرفت و زیر یک و نیم میلیارد لیتر ذخیره داشتیم.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نیازمندی نیروگاه‌ها به گاز عنوان کرد: زمستان سال گذشته هم در بخش مازوت دچار مشکل شدیم و از طرفی باید صنایع، نیروگاه‌ها و بخش خانگی را مدیریت می‌کردیم که دولت وفاق سعی کرده از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و توانستیم بدون هیچ قطعی گاز خانگی از این چالش عبور کنیم.

وی بی‌توجهی در بخش مصرف را چالش حوزه انرژی دانست و افزود: سال گذشته میزان تولید گاز کشور نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت با این حال در زمستان آینده انتظار داریم بیش از سال گذشته مصرف را در بخش‌های مختلف مدیریت کنند.

صیدالی یادآور شد: در استان‌هایی که به دلیل مسائل زیست‌محیطی، نیروگاه‌ها از سوخت مازوت منع شده بودند، با همکاری استانداران و وزارت کشور، راهکارهایی اتخاذ شد تا از بروز قطعی برق در منازل جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ شهر و ۷ هزار و ۶۰۰ روستا داریم که گازرسانی نشده است، تأکید کرد: باید سهم را در سبد انرژی کم و سهم سایر انرژی‌های تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی را زیاد کنیم.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مورد درخواست مسئولان زنجان برای گازرسانی به همه روساهای استان تا پایان سال آینده گفت: نمی‌توانیم قول گازدار شدن همه روستاها را بدهیم اما با نظر مدیران قول همکاری می‌دهیم همچنین در بحث توسعه شهری تلاش می‌کنیم محدودیت‌ها را برطرف کنیم.

وی با همکاری همه مشترکان در زمینه وصول مطالبات تأکید کرد و افزود: ماهانه ۴۶ همت باید به سازمان هدفمندی واریز کنیم و برخی صنایع بدهکار هستند و نباید کار ملی را فدای کار استانی کنیم تا یارانه مردم به موقع پرداخت شود.

صیدالی عنوان کرد: الفبای کار در انتخاب مدیران استفاده از ظرفیت‌های خود مجموعه است تا ارزش افزوده بیشتری برای سازمان ایجاد کند.

همچنین در این مراسم از زحمات رحیم سلیمانی‌نژاد قدردانی و مسعود صابری فر به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز استان زنجان معرفی شد.