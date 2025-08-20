حال و هوای زائران رضوی در محورهای منتهی به مشهد الرضا(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مریم سالاری: ایام پایانی ماه صفر محورهای منتهی به مشهد الرضا (ع) مملو از خیل عظیمی از زائرانی است که با پای پیاده در مسیر عشق قدم نهاده و با نوای رضا غریب الغربا در آستانه ورود به حریم قدس قرار گرفتند.
موقعیت جغرافیایی شهرستان تربتحیدریه بهعنوان دروازه جنوبی مشهد الرضا در ایام نوروز و تابستان و همچنین ماه صفر از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، لذا با توجه به عبور سالانه ۷۰ هزار زائر پیاده در ایام پایانی ماه صفر، همه مردم و خیرین نیکوکار تلاش دارند تا بهمانند مسیر کربلا به نجف از زائران امام معصوم (ع) پذیرائی کنند.
با توجه به حجم تردد زائران پیاده از شهرهای جنوبی کشور و اینکه محور تربتحیدریه تنها شاهراه اصلی جنوب کشور به شهر مشهد است ایستگاههای صلواتی و موکبهای زیادی توسط مردم و خیرین در این مسیر برپا شده که شکوه و عظمت این حرکت از منطقه رباط سفید جلوه بیشتری را به خود اختصاص داده است.
۶۰ کاروان پیاده از تربتحیدریه راهی مشهدالرضا میشود
حجتالاسلام محمدعلی فاطمیان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتحیدریه اظهار کرد: امسال برای ایام پایانی ماه صفر، ۸ هزار و ۱۵۹ نفر در قالب ۶۰ کاروان پیاده عازم مشهدالرضا علیهالسلام میشوند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتحیدریه افزود: از این تعداد، ۴ هزار و ۵۷ نفر مرد و ۴ هزار و ۱۰۲ نفر زن ثبتنام کردهاند که از سه شهرستان تربتحیدریه، زاوه و رشتخوار با پای پیاده عازم مشهد میشوند.
وی بیان کرد: اعضای این کاروان در مراسم سالروز رحلت رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله)، شهادت امام حسن مجتبی (علیهالسلام) و شهادت امام رضا (علیهالسلام) در مشهد شرکت میکنند.
فاطمیان گفت: این زائران برای این منظور، مسافت حدود ۱۵۰ کیلومتری تا مشهد را طی پنج روز طی خواهند کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتحیدریه بیان کرد: علاوه بر آن، بیش از ۵ هزار نفر از هیأتهای مذهبی و عاشقان اهل بیت (علیهمالسلام) این منطقه با اتوبوس و سایر خودروها به مشهد مقدس عزیمت میکنند.
۴۶ موکب در محورهای تربتحیدریه به استقبال زائران پیاده میروند
علی محمدی، رئیس اداره میراث فرهنگی تربتحیدریه از استقرار ۱۶ موکب پذیرایی و ۳۰ موکب اسکان در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: موکبهای پذیرایی و اسکان از ابتدای ورودی شهر تربتحیدریه در آستان مقدس احمدالرضا (علیهالسلام) شروع و تا محدوده رباط سفید نیز دایر هستند و روزانه بیش از ۲ هزار پُرس غذای گرم بین زائران پیاده توسط خیران، هیأتهای مذهبی و گروههای مردمی طبخ و توزیع میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی تربتحیدریه بیان کرد: همچنین در موکبهای پذیرایی و اسکان، علاوه بر توزیع غذا، آبمعدنی، شربت و چای، توزیع چفیه، پرچم، جوراب و جلیقه شبرنگ نیز انجام میشود.
وی ادامه داد: امسال بالغ بر ۱۵ هزار نفر در قالب بیش از ۸۰ کاروان از شهرستانهای یزد، سرایان، بیرجند، قاین، گناباد، فردوس، بجستان، بردسکن، خلیلآباد، کاشمر، مهولات، خواف، رشتخوار و زاوه از محورهای مواصلاتی تربتحیدریه به صورت پیاده به پابوسی ضامن آهو میروند.
آمادهباش مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه
سجاد رحیمی بیستونی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه اظهار کرد: همه مراکز بهداشتی و درمانی در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه در دهه پایانی ماه صفر برای خدمترسانی به زائران حضرت علیبنموسیالرضا (علیهالسلام) و کاروانهای پیاده در آمادهباش کامل هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه با اشاره به اینکه همه مراکز بهداشتی و درمانی در طول مسیر جادههای مواصلاتی در شهرستانهای تربتحیدریه، مهولات، زاوه و بخشهای تابعه فعال هستند، افزود: در حال حاضر چهار بیمارستان، ۳۶ مرکز خدمات جامع سلامت، ۲۳ پایگاه اورژانس جادهای و شهری و ۱۵ تیم از کارشناسان بهداشت محیط و حرفهای و مبارزه با بیماریها در قالب تیمهای واکنش سریع که وظیفه نظارت بر سلامت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را دارند، در این ایام به زائران و مجاوران ارائه خدمت خواهند کرد.
وی گفت: مسئولان کاروانهای پیاده و زائران میتوانند در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت بهداشت و قوانین در مراکز مختلف با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند تا در کمترین زمان ممکن مشکل برطرف شود.
رحیمی بیان کرد: همچنین پایگاههای اورژانس ۱۱۵ از ورودی شهرستان تا محدوده رباط سفید ارائه خدمات میکنند.
عملیات امدادی هلالاحمر تربتحیدریه برای زائران پیاده
سعید فکوری، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان تربتحیدریه از استقرار ۴۵ نیروی امدادی در روز، در پایگاههای ثابت، سیار و موقت این شهرستان خبر داد و گفت: از امروز خدماترسانی به زائران کاروانهای پیاده در دهه پایانی صفر آغاز میشود.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان تربتحیدریه با اشاره به تجهیزات و امکانات این عملیات امدادی، افزود: ۱۵ خودروی سبک و نیمهسنگین امدادی در حال خدمترسانی به زائران هستند و ۹ پایگاه ثابت، موقت و سیار در نقاط مختلف مستقر شدهاند.
وی تاکید کرد: پایگاههای ثابت شهدای گرماب، شهدای کامه و شهید بهروز زاوه، پایگاههای موقت در حشمتآباد و اسدآباد، و یک نقطه خدماترسانی در جاده قدیم مشهد از جمله این مراکز هستند.
فکوری افزود: این پایگاهها به مدت یک هفته با بهرهگیری از امدادگران، نجاتگران و جوانان داوطلب، خدمات لازم را به زائران ارائه خواهند داد.
