به گزارش خبرنگار مهر، حسین صاحب الزمانی، دبیر موکب راویوم شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موکب راویوم با هدف روایت گری متفاوت از میزبانی مردم مشهد از زائران امام رضا (ع) طراحی شده است که در قالبهای مختلف از سوی فعالان رسانه تولید محتوا خواهد شد.
دبیر موکب راویوم افرود: این موکب در پنج روز پایانی ماه صفر، میزبان تیمهای رسانهای سراسر کشور است و علاوه بر فعالیت حرفهای و رسانهای خود خادم امام رضا (ع) نیز خواهند بود.
وی افزود: مجتمع تولیدات مردمی متم هم بهعنوان محل اسکان و هم بهعنوان پایگاه فعالیت رسانهای در این ایام است و روایتهای تصویری، خبری و مستندگونهای از شور حسینی و مهماننوازی مردم مشهد به سراسر کشور مخابره میکنند.
صاحب الزمانی با اشاره به وظیفه خطیر رسانهها در جنگ نرم گفت: در شرایطی که رسانهها ابزار اصلی هدایت افکار عمومی هستند، چنین حرکتی به تقویت جبهه رسانهای انقلاب کمک میکند. راویوم تنها یک موکب خدماتی نیست، بلکه پایگاهی مردمی برای انعکاس جلوههای دلدادگی، خدمت و اخلاص است.
دبیر موکب راویوم تأکید کرد: فعالان رسانهای حاضر در این موکب، به روایت چهره مردمی شهر مشهد و خدمات بیمنت آنان به زائران با زبان رسانه میپردازند. خدمت مردم مشهد به زائران، خدمتی صادقانه و بیمنت است و رسانهها باید این عشق و اخلاص را به تصویر بکشند.
وی از راویوم به عنوان الگویی برای مناسبتهای دیگر مذهبی مانند اربعین، نیمه شعبان و ماه مبارک رمضان نام برد و از همه نهادهای رسانهای، فرهنگی و شهری خواست برای گسترش چنین حرکتهایی، حمایتهای لازم را به عمل آورند تا مشهد به الگویی از «رسانه در خدمت زائر» تبدیل شود.
گفتنی است؛ مجتمع تولیدات مردمی «متم» که محلی برای خلاقیت جمعی و رسانه مردمی است، هماکنون و در قالب موکب رسانهای «راویوم» به مدت ۵ روز میزبان اهالی رسانه کشور در مشهد مقدس میباشد.
نظر شما