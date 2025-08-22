  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

۳ کشته و ۱۹ زخمی در درگیری‌های سلیمانیه عراق

خبرگزاری فرانسه از کشته و زخمی شدن دست‌کم ۲۲ نفر در درگیری‌های شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق در پی تلاش برای بازداشت «لاهور شیخ جنگی» رئیس حزب جبهه خلق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها در شهر سلیمانیه که به بازداشت «لاهور شیخ جنگی» رئیس حزب «جبهه خلق» و از شخصیت‌های بانفوذ در اقلیم کردستان عراق منجر شد، سه نفر از نیروهای پلیس کشته و دست‌کم ۱۹ نفر بازداشت شدند.

رسانه های وابسته به حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق صبح امروز جمعه از بازداشت لاهور شیخ جنگی و برادرش در شهر سلیمانیه خبر دادند.

لاهور شیخ جنگی پیش از بازداشت خواستار قیام علیه حزب اتحادیه میهنی کردستان شده بود.

شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع امنیتی مدعی شد که در پی بازداشت «لاهور شیخ جنگی» و برادرش درگیری‌های بوجود آمده در سلیمانیه پایان یافت.

