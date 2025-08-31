به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در آئین اختتامیه جشنواره شهید رجایی و معرفی دستگاههای اجرایی برتر استان، بر لزوم توجه عمیق و عملی به تکریم ارباب رجوع در تمامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: هرچند شاخصهای کمی در ارزیابی اهمیت دارند، اما رضایتمندی مراجعین و ایجاد تجربهای مثبت در برخورد با نهادهای دولتی، معیاری کلیدی برای سنجش موفقیت در خدمترسانی است.
وی افزود: اگرچه با شاخصهای ارزیابی جامع و کامل برای هدایت دستگاهها به سوی بهترین عملکرد تلاش میشود، اما کسب بهترین نتیجه در ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاهها به مرور زمان و با تلاش مستمر و اصلاح فرایندها حاصل خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به شاخصهای عملکردی مدیران دستگاهها گفت: مدیرانی که فقط به امکانات موجود اکتفا کرده و از ورود به چالشهای نو و پرخطر پرهیز میکنند، عملکرد ضعیفی خواهند داشت.
حسینی با تأکید بر لزوم خطشکنی و تلاش برای انجام کارهای بزرگ، به دستاوردهای خیرهکننده در عرصه موشکی و دیگر حوزههای پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: این دستاوردها که با روحیه جهادی و اتکا نکردن به محدودیتها و با تلاشهایی شخصیتهای برجسته ای چون سردار حاجیزاده به دست آمده، نمادهایی از تحققپذیری اهداف بلندمدت در سایه جسارت و خلاقیت مدیریتی است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان لازمه امیدآفرینی، رضایتمندی عمومی و استفاده بهینه از منابع محدود را در گرو تلاش مضاعف مدیران دانست و گفت: نباید منتظر بود که همه چیز مهیا شود؛ گاهی باید خودمان زمینه را برای اصلاح مقررات غلط فراهم کرده و در صورت نبود منابع برای تأمین آن تلاش کنیم.
نظر شما